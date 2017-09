Torrevieja Audiovisual no se celebrará en las fechas previstas por falta de contrato

El certamen nacional de cortometrajes Torrevieja Audiovisual no se realizará en las fechas previstas del mes de septiembre, por segundo año consecutivo. La productora del festival, Turmalina Films, aún no ha firmado el contrato con el Ayuntamiento de Torrevieja «como se comprometió en 2015 el alcalde José Manuel Dolón y a unos días de celebrarse el de 2017, no hay nada», se queja la directora del festival de cine, Lidiana Rodríguez. La insistencia de la cineasta para la firma del contrato en los últimos meses sólo tuvo contestación el 25 de agosto, 20 días antes de las fechas previstas para la celebración del festival. Según ha podido saber este diario, el edil de Cultura, Domingo Pérez, se puso en contacto con la productora del certamen para que presentara toda la documentación, lo que hizo pocos días después, aunque ésta advirtió al edil la imposibilidad de organizar un certamen nacional con tan poca antelación. «Necesito al menos tres meses para organizarlo todo y convocar las bases que son a nivel nacional, no se puede hacer algo serio en 15 días», señaló Rodríguez a INFORMACIÓN.

La concejalía de Cultura, sin embargo, ha publicado la celebración de Torrevieja Audiovisual en los actos culturales previstos en septiembre, concretamente del 14 al 16, aunque aún no se ha firmado el contrato, lo que la directora ve inviable y acusa al Ayuntamiento de falta de previsión. «Nos hemos enterado por el programa cultural que se ha utilizado el nombre de mi empresa y la marca para publicitar el evento, cuando eso no es correcto y el concejal de Cultura no ha mostrado ningún escrúpulo al incluir para este mes el evento cuando se le había avisado desde primeros de año, en reiteradas ocasiones, que la organización pedía como mínimo tres meses para la correcta realización del certamen, desde la firma del contrato, cuando lo normal, incluso, es dejar seis meses para prepararlo».

La directora del festival explica que no puede hacer contrataciones, ni publicidad ni convocar las bases antes de firmar un contrato con el Ayuntamiento de Torrevieja porque se deben incluir las marcas del Consistorio «y nos podríamos enfrentar a un problema legal por hacer uso de la imagen del Ayuntamiento sin su consentimiento ni podíamos acceder al Centro Cultural Virgen del Carmen».



Lidiana Rodríguez presentó en el Prop, el pasado miércoles, un escrito dirigido al edil de Cultura solicitando una reunión para la realización de la sexta edición (la última se hizo en 2015) porque está dispuesta a que se realice en otras fechas «por el cariño y respeto que ha recibido este evento siempre en la ciudad». «Si no quieren colaborar con este festival lo entiendo, pero que no lancen falsas informaciones sobre el evento y sus organizadores», indicó, en referencia a la justificación dada el pasado año por ediles del gobierno torrevejense al cancelarse el certamen, quienes aseguraron que había sido iniciativa de la productora, cuando fue por ausencia de contrato.

Este diario se puso en contacto ayer con el edil de Cultura, quien se mostró «extrañado» y dijo no haber recibido aún el escrito dirigido por la cineasta. «Mis planes son mantenerlo en sus fechas porque aún hay tiempo y no sé qué inconvenientes habrá», dijo.