Aspirantes a una oposición se quedan sin hacer el examen al cambiar de hora sin previo aviso

PSOE y Cambiemos exigen anular el proceso y repetirlo.

La municipalización del servicio de Atención Temprana en Orihuela no ha comenzado con buen pie. A la denuncia de las extrabajadoras que hasta ahora prestaban el servicio (gestionado por los propios padres de los usuarios) para ser consideradas personal municipal, se une ahora la polémica que se ha generado en torno al proceso de oposición para cubrir los diferentes puestos dentro de la sociedad municipal Uryula Histórica, que se va a encargar de la gestión de la Atención Temprana en el municipio. Numerosos aspirantes que fueron admitidos para realizar las pruebas se han quedado sin poder hacerlas al acudir al examen horas después de que se hiciera. La razón no es otra que se fiaron del horario que aparecía en las bases de la convocatoria que era el lunes 31 a partir de las 17.30 horas. Sin embargo, 48 horas antes de las pruebas, el horario de los exámenes se modificó adelantándolo unas horas y todos los exámenes se convocaron por la mañana. Un hecho que no se destacó en el tablón de anuncios de los admitidos ni fue comunicado a los aspirantes. Tan sólo aparecía al final del listado de aquellos que recurrieron por no haber sido admitidos en un principio, y en la página 11 del anuncio de candidatos definitivos.

La consecuencia es que un numeroso grupo de opositores se presentó en el lugar del examen en la tarde del lunes, ajenos a que el examen que llevaban un tiempo preparando ya se había celebrado horas antes. Algo que indignó a los aspirantes que vieron sus sueños truncados. Las plazas para las que se habían convocado las pruebas eran la de director, logopedas, psicólogos y fisioterapeutas, entre otros.

Según ha podido saber este diario, a uno de los exámenes, concretamente para aspirar a las plazas de logopeda, tan sólo acudieron 11 de los 24 admitidos para poder realizar esa prueba.



Nulidad

Para los grupos de la oposición el cambio de horario sin el anuncio conveniente sólo demuestra «las graves irregularidades que está teniendo el proceso de municipalización de la Atención Temprana». La edil del PSOE Carmen Gutiérrez exigió ayer la nulidad de las pruebas y su repetición. «El proceso ya nació viciado, poco transparente y sospechoso y esto es lo que nos confirma nuestras sospechas puesto que la decisión unilateral del alcalde ha alterado sustancialmente el resultado del proceso selectivo y pediremos explicaciones en el Consejo de Administración».

Gutiérrez, que es consejera de Uryula, explicó que el lugar y hora había sido establecido por ese consejo «y Bascuñana, por su cuenta y sin autorización del consejo, modificó las bases, algo que nos parece gravísimo, no solo porque no tenía potestad para hacerlo, sino porque ha supuesto dejar fuera del proceso a personas que tenían derecho a presentarse». La edil ya criticó que las pruebas de oposición se convocaran sin un temario que estudiar los aspirantes.

Por su parte, el edil de Cambiemos Orihuela, Karlos Bernabé, tachó de «chapucero y negligente» el proceso de selección. «Este tipo de actuaciones generan inseguridad para todos los aspirantes», señaló.