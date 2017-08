Torrevieja tira de la manta

El PP denuncia que la venta ilegal continúa y exige medidas que la frenen.

Torrevieja podría convertirse en la tercera ciudad española, tras Alicante y Málaga, en ser reconocida por la Red Europea de «Autenticiudades». La Asociación Nacional para la Defensa de la Marca, Andema -que pertenece a la Cámara de Comercio de España- ha comunicado al alcalde, José Manuel Dolón, que va a proponer que se otorgue al municipio esta distinción por «el compromiso del Ayuntamiento a favor del comercio lícito, tanto físico como ambulante regular, y en contra de la distribución y venta de falsificaciones». Mientras el regidor daba a conocer ayer esta felicitación, la oposición del PP salió a pedir medidas que atajen el «top manta» al comprobar que los manteros siguen campando a sus anchas.

Lo que el alcalde Dolón salió a explicar fue que la propuesta se ha recibido tras haber tenido conocimiento Andema «de la felicitación pública a título colectivo al Grupo de Refuerzo Operativo (GRO) de la Policía Local de Torrevieja, como miembros destacados de los cuerpos de policía local de la Comunidad Valenciana» por parte del Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias. En ese sentido, el alcalde citó el escrito de Andema en el que esta entidad afirma que «dicho reconocimiento ha sido absolutamente acertado y merecido pues el GRO es el responsable de la realización de varias operaciones e intervenciones contra la venta de productos falsificados, logrando que Torrevieja se convierta en una ciudad respetuosa con los derechos de los titulares de marca, el comercio, y la leal competencia».

El director general de esa asociación, José Antonio Moreno, que se dedica a proteger los derechos de marca de sus titulares frente a las infracciones, siendo la más importante y grave, la distribución y venta de falsificaciones, señaló en su escrito que «en nombre de los asociados afectados por estas ventas ilegales, y en el mío propio, quisiera hacerle llegar nuestra más sincera felicitación» por el compromiso del Ayuntamiento, algo de lo que Andema «ya estaba convencido, entre otros motivos, por la realización de campañas de sensibilización en el municipio durante el periodo veraniego, durante dos años consecutivos, en colaboración con la asociación y con y la oficina Española de Patentes y Marcas».



«Reino de lo ilegal»

La oposición del PP difundió fotografías y vídeos en los que se aprecia que la venta irregular sigue estando presente en los paseos marítimos. La concejala Hita Riera lamentó que «un año más tenemos que ser testigos de como Torrevieja se convierte en el reino de los vendedores ilegales en nuestras calles, paseos y playas».

La edil dijo que este año se une además otra práctica igualmente ilegal, que son los vendedores a domicilio de productos de dudosa procedencia. Según aseguró, productos como melones o plantas se siguen vendiendo puerta a puerta y también en lugares fijos, a los que los clientes acuden al pensar que se encuentran en regla. «Es una situación que se ha agravado y a la que no se pone coto», prosiguió la concejal, que recordó que dos asociaciones de comerciantes ya expresaron sus quejas y dijo que no se les hizo caso. Por todo ello, exigió al alcalde «que cumpla con su obligación y no permanezca impasible».