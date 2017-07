Orihuela invertirá "de manera proporcional" 6 millones de euros de la venta de parcelas

El Ayuntamiento de Orihuela invertirá los 6.371.183 euros que tenía en los cajones y que había obtenido de la venta de parcelas municipales desde antes de 2005 a 2014. Dinero que no se había invertido tras vender esos terrenos a pesar de que gobiernos como el de la anterior legislatura habían prometido destinarlo a obras necesarias en el municipio, que nunca se llegaron a hacer efectivas.

Este mediodía, el alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana, junto al primer teniente de alcalde y socio de gobierno Juan Ignacio López-Bas y la concejal de Hacienda, Sabina Goretti Galindo, han anunciado la "inminente" inversión de esos más de 6.300.000 euros en actuaciones tanto del casco urbano como de la Costa y las pedanías. Será tras el pleno que se convocará en unos días, una vez se celebre la comisión informativa, prevista para el próximo martes, y donde se aprobará esta importante inversión, la mayor de esta legislatura. En palabras de Bascuñana "son obras que necesita Orihuela, la mayoría no serán visibles, porque habrá mucho trabajo bajo el suelo como alcantarillado o mejora de la red de agua potable, pero no por ello menos importantes y la inversión la realizaremos de manera proporcional, atendiendo a prioridades y con la mejor distribuición posible". Por su parte, López-Bas, en el mismo sentido, ha indicado que "no hay obras faraónicas para buscar el rédito político, sino que son obras que tienen una demanda social". En total se van a realizar 47 actuaciones, el 40 % en Orihuela Costa, donde más parcelas se vendieron y, por tanto, es donde más inversión se va a realizar, y el 60 % restante se repartirá a partes iguales entre el casco urbano y las pedanías.

En el casco urbano destaca el 1.540.000 euros que se va a destinar a la urbanización de la losa del AVE, los 215.000 a la rehabilitación del Palacio Sorzano de Tejada o los 155.000 a la restauración del Horno de Santa Matilde y la Casa de los Mineros, que hace unos meses se derrumbó parte de su estructura.

En Orihuela Costa, la principal inversión será la adecuación del paseo marítimo entre Cabo Roig y Cala Capitán, con 500.000 euros, misma cantidad que se destinará al asfaltado y pavimentación de diversas calles de las urbanizaciones. Los parques de las playas oriolanas, que están en un pésimo estado de conservación, se van a adecuar con 300.000 euros. Además, la Costa contará con instalaciones deportivas de skate, un campo de fútbol y un centro multicultural.

En las pedanías es donde mayor número de trabajos se van a realizar con ese dinero como el medio millón de euros para las reposiciones necesarias de redes de agua potable, los 155.000 en la adecuación de la Senda Molina, los 250.000 en la reurbanización de la Avenida Libertad de La Murada o los 150.000 en la creación de un parque junto a la N-340 en el Raiguero de Bonanza.

Bascuñana confía "que estas inversiones cuenten con el apoyo de toda la corporación municipal porque son muy necesarias".