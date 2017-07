El alcalde enmienda a la vicepresidenta del Consell

Redován

El alcalde de Redován, Emilio Fernández (Partido Popular), salió ayer al paso de las manifestaciones de la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, sobre los proyectos en marcha y las inversiones que se están realizando en la comarca. El regidor rebatió que se hayan invertido 700.000 euros en obras de mejora y renovación de redes de agua en Algueña, Algorfa, San Isidro o Redován así como que se vaya a ejecutar el centro de salud de Redován, pendiente de transmisión patrimonial, como aseguró la portavoz del Consell.

«Tengo que indicarle -dice el regidor- que dicha información no es correcta. En Redován por la Generalitat Valenciana no se ha ejecutado obra alguna de renovación o mejora de redes. A petición de este Ayuntamiento, la dirección general competente ha solicitado la redacción de un proyecto para la futura construcción de un colector de aguas pluviales pero todavía no se ha aprobado ni presupuestado y, esperamos, que a medio plazo pueda ser una realidad en nuestro municipio»

El alcalde se muestra mucho más crítico con la situación del centro de Salud, que califica de «una constante reivindicación de este municipio» y recuerda que se les remitió por el Servicio de Infraestructuras un escrito solicitando determinada documentación para continuar con la tramitación del expediente, «entre ella informe urbanístico de la parcela en cuestión. Ante ello tuvimos una reunión con dichos servicios para conocer la posibilidad de continuar con el proyecto dado que dicha parcela tiene una edificabilidad del 50% y una altura máxima de 10 metros, cuando la Consellería requiere una ocupación del 75% y una altura máxima de 12 metros». Según Fernández, el pasado día 27 de junio se preguntó a dichos servicios para que informaran a este Ayuntamiento si aceptaban la parcela con dichas consideraciones urbanísticas, «sin que hayamos tenido respuesta».