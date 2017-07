El Pader asegura que el presupuesto de Rojales solo aumenta en Fiestas y eventos

El pleno del Ayuntamiento de Rojales ha aprobado provisionalmente el proyecto de presupuesto de este año por un total de 11,7 millones de euros. Los presupuestos han salido adelante con el voto del equipo de gobierno socialista en mayoría, la oposición del grupo independiente del Pader y la abstención del PP.

El portavoz del Pader, Desiderio Aráez, cuestionó en la sesión plenaria que las cuentas, en su opinión sean un «corta y pega» de las aprobadas en el anterior ejercicio y el desequilibrio que se produce entre el gasto en Cultura y Fiestas, que siempre sobrepasa al previsto, con el de áreas prioritarias como Servicios Sociales, Sanidad o Comercio, donde no se emplea todo el dinero disponible y tampoco se aumenta para este año.

En el caso de Servicios Sociales el Pader desveló un dato demográfico muy relevante, que da una perspectiva del tipo de población que se ha asentado en el municipio en las últimas décadas. El 50% del censo, unos 8.700 vecinos de los 17.000 con los que cuenta ahora Rojales, son mayores de 60 años. Por eso esta formación no se explica cómo es posible que ejercicio tras ejercicio no se liquide la partida destinada a la asistencia a domicilio, que realiza personal municipal, y que debería centrarse en zonas de población mayor del casco urbano, y en especial en la zona residencial de Ciudad Quesada.

En contraste con esta situación están las partidas que quizá podría considerarse como menos prioritarias, pero a las que, según el criterio del Pader, el alcalde Antonio Pérez, parece dar especial relevancia. El edil Aráez intentó argumentar esa valoración datos. Explicó que el pasado año los socialistas presupuestaron 170.000 euros para el área de Fiestas «y al final después de varias modificaciones terminaron gastándose más de 245.000 euros». Para este año ese capítulo dedicado a las fiestas se incrementa en 20.000 euros, hasta los 190.000 euros, «a sabiendas que no van a poder cumplir las previsiones». El concejal del partido independiente desveló, además, que el Ayuntamiento de Rojales a día de hoy ya «ha gastado entre facturas aprobadas y las presentadas, más de 100.000 euros y apenas han entrado facturas de las fiestas de San Pedro y todavía faltan las de Ciudad Quesada, las de Heredades, las de la Virgen del Rosario, las de Halloween, las de Navidad. En fiestas no tienen ustedes reparos en gastar», aseguró en el debate plenario.



Otras partidas

Para la oposición el equipo dirigido por Antonio Pérez «no tienen reparos en disparar los gastos de fiestas, actuaciones de cultura y bolsas de comida para regalar, con el fin de tener contenta a la gente, mientras que son incapaces siquiera de gastar lo que presupuestan en partidas tan importantes y prioritarias como son la ayuda a domicilio a personas mayores. Tampoco son capaces de crear nuevas partidas para ayudar a familias con personas mayores a su cargo, o al apoyo a nuevos comercios», según la misma fuente.



Heredades

El presupuesto vuelve a contemplar de nuevo el proyecto de urbanización del ensanche de Heredades. Se trata de un plan urbanístico del que el Ayuntamiento asumió la gestión directa hace cinco años tras otros seis en los que la iniciativa privada no pudo abordarlo. En total doce años sin que los vecinos puedan contar con parcelas urbanas en esta pedanía. Por otra parte, el Pader pidió al primer edil que atendiera a los requerimientos de la Diputación Provincial para subsanar la falta de documentación para emprender las obras de reurbanización de la Avenida de las Naciones. La institución provincial advierte en una misiva al primer edil que «en caso de no recibir de forma inmediata el anexo de mejoras, que ya se ha requerido telefónicamente en varias ocasiones, podría tener que volver a reajustarse la financiación, llevando a retrasos que perjudicaran la viabilidad del proyecto». El gobierno local no ha llegado a valorar el pleno de presupuestos.