Fomento «da largas»al proyecto de viabilidad del tren en Torrevieja

El alcalde de Torrevieja, José Manuel Dolón (Los Verdes), informó ayer de las últimas notificaciones que ha recibido del Ministerio de Fomento respecto a la conexión ferroviaria de Torrevieja, respuestas «que siguen sin clarificar por qué aún no se ha presentado el estudio de viabilidad para el tramo de la localidad».

El alcalde desveló la carta que ha recibido del secretario general de Infraestructuras, Manuel Niño y del Subdirector General de Planificación Ferroviaria, Jorge Ballesteros, que no indican «si es posible o no la conexión ferroviaria de Torrevieja» y se limitan a señalar que en los meses transcurridos desde la recepción del informe enviado por el Ayuntamiento de Torrevieja se ha estado «analizando la viabilidad de la nueva propuesta, incluyendo cómo afectaría a la demanda captada por la nueva infraestructura que, a priori, habría de descender al perder centralidad la estación respecto a la población. Esta alternativa se debe asimismo incorporar al análisis comparativo de soluciones».

Dolón incidió en que el pliego de ese estudio daba como plazo de entrega abril de 2016 «según consta en el contrato, el pliego condiciones y el anuncio público de la adjudicación de la obra y estamos en julio de 2017 sin que sepamos nada». Para el primer edil es cuanto menos «curioso» que se haya podido hacer el estudio de viabilidad del tren de la costa que une mediante una conexión de cerca de 200 kilómetros Valencia y Alicante, «mientras que un estudio para desarrollar la infraestructura de Torrevieja, que en principio era de 30 kilómetros y con la propuesta municipal es de unos 24 kilómetros, han pasado los dos años y el Ministerio no lo ha podido solventar». El alcalde señaló que «entendemos que se trata de un asunto de voluntad política. Lo que se ha hecho es acallar a la gente, haciendo que crean que se va a hacer algo pero, tras tres años, poco se ha hecho. La contestación que nos dan los altos cargos va en esa línea y nos ponen las mismas excusas que el primer día. Además, no se facilita el compromiso pactado de un contrato, no entendemos porqué no se ha facilitado», dijo. En su comparecencia recordó que a instancias de alcaldía los técnicos municipales prepararon una alternativa a las presentadas por el Ministerio que «según estos altos cargos dificulta el tema, nos parece una contradicción totalmente inadmisible».



Alternativa

La alternativa que propuso el Ayuntamiento a los tres trazados que propuso el Ministerio «no implica nada nuevo ni altera el recorrido y además reduce de forma muy significativa la afección medioambiental, económica y urbanística por lo que no entendemos que digan que el uso de la infraestructura, el volumen de la demanda va a caer por poner la estación en Torrevieja centro o por ponerla a 5 kilómetros del centro, a menos de uno de la zona urbanizada de San Luis, la Siesta y el Chaparral». Dolón indicó que las soluciones que planteó el Ministerio sí son inviables ya que «meten el ferrocarril en la trama urbana de la ciudad».