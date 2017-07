El Ayuntamiento de Torrevieja, en el furgón de cola en transparencia

La mala gestión de la web oficial del Ayuntamiento de Torrevieja le está pasando factura ahora al Consistorio. El informe de Transparencia Internacional sitúa al municipio a la cola de las grandes ciudades de España analizadas por la entidad por su escaso nivel de transparencia y la opacidad de su web municipal, que el principal foco de análisis del estudio, como principal herramienta de comunicación entre la administración y los ciudadanos. Un lugar que no ocupaba Torrevieja desde 2009, según develó el PP, que además ha aportado todas las cifras y estadísticas reflejadas en el documento. El concejal portavoz del PP, Luisma Pizana no dejó pasar la ocasión para probar la falta de coherencia, entre lo que proclamaba en 2009 el entonces portavoz de Los Verdes en la oposición, José Manuel Dolón, que arremetió contra el PP por ocupar el último puesto en el mismo ránking; y lo que hace ahora como alcalde, cuando gobierna, en un mandato en el que no ha podido mantener unos criterios de transparencia mínimos, al menos, para no volver a los puestos de cola. Cuando Dolón acusó al PP de caciquil y «oscurantista», el gobierno de Eduardo Dolón «hizo los deberes» y apareció en los siguientes informes con una nota de sobresaliente. Los ayuntamientos interesados en no ser noticia por su falta de transparencia solo requieren algo de coordinación y trabajo. Y es que la entidad «avisa» a los municipios a analizar con varios meses de anticipación para que cumplimenten unos cuestionarios . La gestión que deben hacer las corporaciones es actualizar e incluir todos los contenidos e información que se valoran por Transparencia Internacional. El PP ha hizo hincapié en «el contraste tan brutal entre lo que quienes hoy son gobierno denunciaban, lo que en realidad sucedía y lo que ahora hacen desde la Alcaldía». El área de Nuevas Tecnologías, dirigida por el edil Javier Manzanares, no ha hecho nada al respecto, al menos a tenor del resultado del informe, que deja a Torrevieja en quinto lugar por la cola de las más de cien ciudades analizadas y que se hunde en valoración, al bajar 37 puestos en el ránking en un año. Este diario confirmó que Manzanares y el propio alcalde, remitieron a los concejales de su equipo de gobierno varias circulares recordando la necesidad de que cumplimentaran esos cuestionarios para actualizar la web antes de que se agotara el plazo -y que el municipio no cayera en el ránking-. Está claro, según el resultado, lo único que han evitado es que sea el ultimo.