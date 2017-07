El Ayuntamiento de Torrevieja vuelve a ser uno de los menos transparentes de España

El actual alcalde arremetió duramente en 2009 contra el PP porque Torrevieja aparecía en último lugar del ranking en aquel año. Durante el siguiente mandato de Eduardo Dolón la valoración subió a sobresaliente, y con el actual ha vuelto a hundirse, según el informe de Transparencia Internacional.

La desastrosa y caótica gestión de la web oficial del Ayuntamiento de Torrevieja le está pasando factura. El informe de Transparencia Internacional sitúa al municipio torrevejense a la cola de las grandes ciudades de España analizadas por la entidad, en un lugar que no ocupaba desde 2009, según ha desvelado el PP, que además ha aportado todas las cifras y estadísticas reflejadas en el documento.

El concejal portavoz del PP, Luisma Pizana no ha dejado pasar la ocasión para probar de la falta de coherencia -en este caso evidente-, entre lo que proclamaba en 2009 el entonces portavoz de Los Verdes en la oposición, José Manuel Dolón, que arremetió contra el PP cuando Torrevieja ocupaba el último puesto en el mismo ránking -lo que hizo que el PP se "pusiera las pilas" y pasara en unos años a obtener una nota de sobresaliente en el mismo informe-; y lo que hace ahora cuando gobierna, en los que no ha podido mantener los criterios de transparencia mínimos, al menos, para no volver a los puestos de cola.

Con el agravante de que la mayoría de ayuntamientos interesados en no ser noticia por su falta de transparencia solo requieren un poco de coordinación y trabajo. Y es que la entidad "avisa" a los municipios a analizar con varios meses de anticipación. La gestión que deben hacer las corporaciones es actualizar e incluir todos los contenidos e información que se valoran por Transparencia Internacional.

El PP ha hecho hincapié en "el contraste tan brutal entre lo que quienes hoy son gobierno denunciaban, lo que en realidad sucedía y lo que ahora hacen desde la Alcaldía. El Ayuntamiento de Torrevieja cada día va a peor en todos los sentidos y este índice de transparencia tan sólo es una prueba más que viene a constatarlo".

Pero el área de Nuevas Tecnologías, dirigida po el edil Javier Manzanares, no ha hecho nada al respecto, al menos a tenor del resultado del informe, que deja a Torrevieja en quinto lugar por la cola de las más de cien ciudades analizadas y que se hunde en valoración, al bajar 37 puestos en el ránking en solo un año

En 2017el Ayuntamiento de Torrevieja ha obtenido la peor puntuación de la década en prácticamente todas las áreas que analiza el índice de transparencia, según la misma fuente. Pero destacan "sobremanera transparencia en materias de urbanismo y obras públicas y medioambiente en la que se pasa de un sobresaliente a un claro suspenso con poco más de un 4 de puntuación y en derecho a la información (área que recoge el testigo de indicadores de la Ley de Transparencia) en la que el Ayuntamiento de Torrevieja ha sacado un rotundo 0, confirmando de esta manera lo que de manera reiterada y constante venimos denunciando desde el Grupo Municipal Popular".

El PP ha lamentado que "Torrevieja ha pasado de ser el ejemplo y el primer municipio de la provincia de Alicante a ser el último, descendiendo 37 puestos. Nos preguntamos si quienes propusieron este nefasto gobierno van a seguir permitiendo que seamos el hazmerreír de la provincia y los 5º de España por la cola", en clara alusión a Ciudadanos y Sueña Torrevieja-. El equipo de gobierno no ha valorado la rueda de prensa del PP.

Pizana en rueda de prensa ha realizado una valoración del informe de Transparencia Internacional España hecho público el pasado viernes día 7 de julio (http://transparencia.org.es/ita-2017/) que sitúa a Torrevieja en la cola del ranking de Ayuntamientos españoles.



Hemeroteca

El edil popular ha señalado que "para valorar este informe es imprescindible recordar lo que quienes hoy son gobierno, con José Manuel Dolón a la cabeza, opinaban de este ranking. Para Los Verdes hace 10 años este ranking plasmaba, textualmente, una imagen caciquil y antidemocrática del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Torrevieja (€) desenmascara la política de opacidad y oscurantismo con la que el Alcalde y sus equipos de gobierno vienen gestionando los intereses públicos del municipio (€) la falta de transparencia se deja notar en el quehacer diario de los concejales y de los grupos municipales de la oposición, que se ven privados de muchos de sus derechos constitucionales al tiempo que se entorpece sus labores de control y de fiscalización, impidiendo que dispongan de los mínimos requisitos que son imprescindibles y necesarios para desarrollar su trabajo con un mínimo de garantías democráticas (€) el informe es una vergüenza para los ciudadanos y la constatación de que hacen lo que les da la gana (€) espero que con este informe el Alcalde de una vuelta a su política reaccionaria caciquil, antidemocrática y no transparente en un Ayuntamiento que parece más la cueva de Ali Babá que un Ayuntamiento del s XXI". Al mismo tiempo ha recordado como en 2009 también Los Verdes consideraban que este ranking "pone de relieve la nefasta política de opacidad del Gobierno Municipal. La información es uno de los pilares básicos en una sociedad libre basada en el derecho, la igualdad de acceso y participación (€) las áreas analizadas dibujan un panorama desolador".

Por otro lado, Luis María Pizana también ha recordado valoraciones realizadas por Izquierda Unida en estos años en los que afirmaban que "el resultado del informe confirma la gestión antidemocrática del Partido Popular, haciendo de su ciudad su cortijo particular y gobernando como un señor feudal (€) la falta de control, las trabas para poder fiscalizar su gestión están aquí retratadas".

Una vez rememorada la hemeroteca, desde el Partido Popular ha mostrado un cuadrante y unas gráficas de la evolución del Ayuntamiento de Torrevieja en la presente década "en la que se aprecia una clara apuesta por la transparencia llevada a cabo por los diferentes equipos de gobierno del Partido Popular con incrementos en la puntuación en todas las áreas analizadas por Transparencia Internacional frente a un descenso en picado desde que José Manuel Dolón y el Pentapartito, con el apoyo expreso de Ciudadanos, llegaron a la Alcaldía".



Gráficas con la valoración de Transparencia Internacional por departamentos:



Imagen de la nota difundida en 2009 por Los Verdes cuestionando la valoración del Ayuntamiento en el informe