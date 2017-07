El alcalde Paco Cámara muestra su apoyo a los trabajadores

El alcalde de Cox, el socialista Paco Cámara, señaló a este diario que «afortunadamente no había nadie en el almacén a esa hora, y todo ha ocurrido en el exterior de la empresa, por lo que no ha afectado a la nave de hormigón donde hay mucha maquinaria y tecnología para el envasado de las hortalizas porque se trata de una de las empresas más importantes que tenemos en la localidad. Cámara se felicitó por la rápida actuación tanto de la Policía Local como de los bomberos «que han evitado que el fuego pudiera alcanzar al interior de la empresa lo que hubiera producido enormes pérdidas». El regidor acudió, nada más tener conocimiento del incendio, a la empresa para dar su apoyo a los trabajadores y al dueño quien «estaba desolado y se ha enterado del fuego cuando estaba comiendo, que le han avisado. Menos mal que a esa hora todos los empleados también estaban fuera del almacén». «Eran unas llamas impresionantes que han alertado a muchos vecinos que han avisado a la Policía Local, que fue la primera en llegar a la zona y comprobó que no hubiera nadie en su interior, que era lo más importante». «Espero que no afecte al funcionamiento de esta gran empresa», dijo.