Quince emprendedores o el renacer de las ideas

Los alumnos de la Escuela de Organización Industrial presentaron sus proyectos empresariales en el claustro de Santo Domingo. El acto contó con la ponencia del economista y escritor Fernando Trias de Bes, quien centró su exposición en torno a la innovación

Una quincena de emprendedores presentaron anoche en Orihuela sus emergentes proyectos de negocio. Fue en un escenario emblemático y muy ilustre e inspirador: el claustro del Colegio Diocesano Santo Domingo. Y ante más de un centenar de asistentes en la que fue la clausura del primer programa Coworking de la Escuela de Organización Industrial (EOI). La iniciativa, desarrollada conjuntamente con la Diputación de Alicante y cofinanciada por el Fondo Social Europeo (FSE), se estrenaba así en la capital de la Vega Baja, contando también con la colaboración del Ayuntamiento de Orihuela y la asistencia de su alcalde Emilio Bascuñana.

En esta ocasión, y como novedad, se contó con una ponencia magistral del economista y escritor barcelonés Fernando Trias de Bes, autor de libros como ´El gran cambio´, ´La reconquista de la creatividad´ o ´El libro prohibido de la economía´. En su exposición planteó el debate en torno a lo que es innovación y qué no en el mundo empresarial. "Para innovar alguien debe decidir qué proyectos son absurdos y cuáles no lo son siendo la contradicción un valor en sí misma que le otorga sentido a la innovación" explicó Trias de Bes. "Las empresas más innovadoras no son las que aciertan mucho. Son las que descartan bien y corrigen rápido" añadió.

Motivados por Trias de Bes y por el sugerente lema del acto, ´El renacer de las ideas´, los nuevos emprendedores, formados por el equipo de EOI Mediterráneo durante los últimos cinco meses, han presentado sus proyectos. Y lo han hecho aunando reflexión y oratoria, documentación y recursos propios, sencillez e innovación, renacentismo y habilidades con las tecnologías.

La tienda online de alimentación ´Alacena de La Vega´, la finca para eventos ´Limón y Canela´, el aceite gourmet ecológico ´Naturdama´, la empresa de diseño y venta de ropa ´Foolhardy´ o la nueva propuesta de guardería ´Mamihelp´ fueron algunas de las ideas de negocio expuestas anoche.

La puesta en escena estuvo a cargo de la compañía de improvisación teatral ImproVivencia, que puso la nota amena a la jornada en un acto que pretendía fusionar la tradición e historia de la localidad y del edificio de Santo Domingo con las nuevas ideas y el futuro laboral.

El lema del ´El renacer de las ideas´ viene inspirado por Santo Domingo de Orihuela, edificio que ha sido y sigue siendo uno de los mayores exponentes del conocimiento de la zona. Y el estar entre sus paredes, transporta, entre otras, a la época del Renacimiento. Entre sus piedras se generaban ideas y vivían los "influencers" de la época.

?En la actualidad el emprendedurismo se plantea como un claro exponente de la relación entre el Renacimiento y una actualidad en la que es vital reinvertarse y generar nuevas ideas. Además, el símbolo de esa reinvención, del ?resurgir, casualmente es el símbolo de la ciudad: el pájaro Oriol, inspirado en el ave fénix que simboliza el renacer, y que sin duda, ha aportado no solo una metáfora viva, sino una imagen impactante para este evento.



Acerca de EOI

La Escuela de Organización Industrial (EOI) es la primera escuela de negocios fundada en España (1955). En sus más de 60 años de historia han pasado por sus aulas más de 84.500 directivos y gestores empresariales especializados en liderazgo, internacionalización y sostenibilidad.

EOI imparte anualmente más de 80.000 horas de formación de liderazgo en la gestión empresarial a una media de 4.300 alumnos. Cuenta con un claustro de más de 1.100 profesores y con 1.800 empresas que confían en sus alumnos para reclutar talento.

Como institución pública y con la cofinanciación del Fondo Social Europeo, ha impulsado los negocios de más de 60.000 nuevos emprendedores en España y fundado una Red Nacional de 50 Espacios Coworking en distintas ciudades del país.