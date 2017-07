Torrevieja pierde el distintivo Q de calidad de sus playas, según el PP

El equipo de gobierno asegura que antes del 15 de julio obtendrá las certificaciones ISO, necesarias para revalidad las banderas azules, y resta importancia a la Q de calidad.

El edil Luis María Pizana (PP) denunció ayer públicamente que Torrevieja ha perdido las banderas Q de calidad que hasta el verano pasado ostentaba el litoral torrevejense, así como "el hecho de que tampoco ondean en nuestras playas los certificados de AENOR ISO 9001 e ISO 14001, de calidad y gestión medioambiental respectivamente".

Pizana recordó que para el concejal del PSOE, Javier Manzanares el año pasado, textualmente, que con la obtención de las mencionadas banderas Q de calidad se premiaba "el compromiso de los ayuntamientos y reconoce la mejora de los servicios que se prestan a los usuarios. En este caso, Torrevieja tiene el honor de contar con cuatro distinciones y hay que estar muy orgullosos con el trabajo que se está haciendo".

El equipo de gobierno de coalición y en concreto, el concejal de Playas, Javier Manzanares (PSOE) ha explicado en los últimos días que la tramitación de las acreditaciones ISO estará realizada antes del 15 de julio.La edil Fanny Serrano (PSOE) ha indicado hoy que esos certificados son imprescindibles para renovar las banderas azules y se están tramitando -en junta de gobierno se ha aprobado iniciar un expediente de urgencia en ese sentido- y mientras que ha restado importancia a la Q de calidad. Tanto los certificados como la acreditaciones requieren de una adjudicación previa por parte de una empresa auditora.

A juicio del edil popular, siguiendo los parámetros del actual concejal de Playas "hoy se han empeorado los servicios que se ofrecen en nuestras playas y, desde luego, no podemos estar en absoluto orgullosos del trabajo que se está haciendo desde el equipo de desgobierno. La gestión de José Manuel Dolón y Javier Manzanares es una deshonra para Torrevieja".

Según el PP, en el mes de octubre de 2016 las playas de Torrevieja causaron baja automática en la certificación que otorga el ICTE (Instituto para la Calidad Turística Española) debido al incumplimiento de requisitos técnicos, "fundamentalmente por el hecho de no haberse realizado las auditorías de calidad correspondientes y obligatorias para mantener este prestigioso y reconocido distintivo (la Q de calidad)".

Pizana ha lamentado que "tras haberme puesto en contacto con el ICTE hemos tenido conocimiento que el Ayuntamiento de Torrevieja no se ha interesado por resolver esta cuestión. Además, he podido saber que para recuperar estos galardones no será suficiente con completar el procedimiento técnico, sino que además tendrá coste económico puesto que el Ayuntamiento de Torrevieja tendrá que volver a pagar los costes de adhesión de nuevo al haberlos perdido como consecuencia del incumplimiento de las condiciones establecidas".

Al respecto añadió "al trabajo de los técnicos municipales responsables de playas no se les puede poner ningún pero, al contrario, he comprobado que su profesionalidad es muy valorada por las entidades que se encargan de la gestión de estas normas de calidad".

En este sentido ha incidido reclamando que "es una situación de debe resolverse con carácter inmediato y hay posibilidad. El próximo día 27 de julio se producirá una reunión extraordinaria del Comité de Playas del ICTE en el que debería incorporarse el expediente de las playas de Torrevieja, para lo que, aunque haya que correr mucho, antes del día 14 de este mes se debe haber reactivado y se completado todo el expediente. Hemos presentado una moción esta misma mañana instando al equipo de gobierno a que lleve a cabo estas y otras acciones, las que sean necesarias, para recuperar estos distintivos de calidad".



"No vamos bien"

Sobre los certificados de AENOR ISO 9001, ISO 14001 y Qualitur ha indicado que "no tengo más información que la que es visible para cualquier torrevejense o para cualquier turista. Las banderas no están en los mástiles donde han estado ubicadas hasta este año. Además, sin comunicación alguna por parte del Ayuntamiento que dé explicaciones del porqué de este retroceso".

Pizana ha reclamado al edil de playas, Javier Manzanares que "reaccione porque por mucho que venda lo contrario no vamos bien. Su gestión en materia de playas es un auténtico desastre. Primero nos vendió a bombo y platillo un salvadron que sólo ha visto él en sus sueños porque ningún torrevejense hemos visto ni rastro del mismo en nuestras playas, después comenzó la temporada estival del año pasado sin socorristas y ahora, por si faltaba algo, perdemos algunos de los más significativos certificados de calidad". El concejal popular subrayó que "si Javi Manzanares continúa así por decencia debería marcharse a casa. Tiene la oportunidad de rectificar y espero que lo haga".