Los comerciantes reclaman medidas contra los "grupos organizados de venta callejera ilegal"

David Sánchez, presidente de la Asociación de Pequeños y Medianos Comerciantes y Profesionales de Torrevieja, Apymeco, ha denunciado públicamente ante el Ayuntamiento "la proliferación de grupos organizados de venta callejera ilegal" en Torrevieja y La Mata. El comunicado de Apymeco, que ha secundado también la Asociación de Comerciantes del Barrio del Acequión, presidida por Noelia Lozano, reclama que se tomen "medidas urgentes y drásticas ante este fenómeno, que en plena temporada alta, está perjudicando seriamente a los comercios de dichas zonas".

Varios colectivos de comerciantes, se han dirigido a los presidentes de ambas asociaciones comerciales "para trasladarles su malestar, ya que religiosamente pagan sus impuestos sin que la Administración dé respuesta alguna por su parte y ponga coto a estas demandas".

David Sánchez reclama al gobierno local que "tome las medidas oportunas e imponga la ley sobre los vendedores ambulantes ilegales, para que el comercio local de Torrevieja, y La Mata, puedan seguir ejerciendo sus actividades comerciales; ya que de lo contrario, se verán abocados a cerrar sus negocios, ante la competencia ilegal" y "libre de impuestos" que practican estas bandas organizadas de vendedores ambulantes.

Sánchez pide además a "todos los comerciantes de Torrevieja y La Mata, que denuncien cuantas veces sean necesarias, la presencia de estos intrusos (sic) en su zona".



Persecución

La persecución de la venta ilegal solo se puede perseguir de forma eficaz si se comprueba que los vendedores no cuentan con licencia de ocupación para ejercer esa venta ambulante en la calle, dado que la comprobación del origen de los productos solo se puede realizar tras su incautación y muchos casos los jueces no consideran delito la venta, aunque se compruebe que se tratan de productos falsificados, si su valor no es elevado.

La venta ilegal está controlada en Torrevieja por el Grupo de Refuerzo Operativo, en especial en el paseo de Juan Aparicio y la playa del Cura. Pero su persecución en este punto -aunque la venta reaparece cuando no están patrullando estos agentes- la ha extendido a los paseos de La Mata y a pie de playa donde es muy difícil controlar la venta, por el constante movimiento de los vendedores, normalmente personas de origen subsahariano.

La relevancia de este problema entre 2012 y 2015 hizo que la Subdelgación del Gobierno dispusiera de un operativo especial de patrullas conjuntas de la Guardia Civil y Policía Local por la fachada marítima, que ya no se realiza.