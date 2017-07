Un banco vende como «chalé» por 25.500 euros un foco de basura, ratas y serpientes

Cambiemos Orihuela puso el tema en conocimiento de tres concejalías sin ningún éxito.

Los vecinos de la calle San Antonio de Orihuela se hicieron una foto en marzo junto a los ediles de Cambiemos para denunciar las condiciones en las que vivían entre «serpientes, ratas, insectos y un olor completamente insoportable», frase que ayer, cuatro meses más tarde, pudieron repetir porque nada ha cambiado en su «vertedero urbano», tal y como lo define la concejala Marta Guillén, quien ayer recordó que en este periplo de tiempo las cosas han ido a peor porque «las altas temperaturas de julio agravan la situación y generan un olor insoportable para el vecindario». De todo ello culparon al equipo de gobierno, pero especialmente al PP porque las tres áreas que pueden meter mano al problema están dirigidas por concejales de esta formación.

«Le pedimos al alcalde que por favor haga algo para resolver este problema, antes de que se produzca algún accidente», explicaba cariacontecida ayer Carmen Ruiz, quien vive en la calle colindante al solar que es el foco de todos sus males. «Ya no sólo es el solar, es que ayer trajeron a un vecino en ambulancia, ni podían sacarlo tal y como está la calle, totalmente abandonada», añadía otra vecina.

Cambiemos Orihuela recordaba ayer que lleva desde principios de año denunciando la situación insostenible que se está viviendo en la calle San Antonio. «Se ha denunciado en prensa, pero también a través de escritos oficiales al gobierno local, solicitando acciones urgentes para resolver el problema. Sin embargo, no se ha recibido ninguna contestación por parte de las concejalías de Urbanismo, Aseo Urbano y Sanidad a las que iban dirigidos. «No se trata de un problema estético, sino de un problema de insalubridad que afecta cada día a las familias humildes que habitan en esta calle», explicó Guillén, quien añadió que «es inaceptable que el gobierno lleve más de cuatro meses sin poner solución a un problema que es muy fácil de resolver y sin embargo ocasiona un peligro tan grande para los habitantes de la calle. El gobierno debe ponerse en contacto con el propietario del solar, que al parecer es un banco, y solicitarle que se haga cargo de sus responsabilidades de mantenimiento y conservación. Si no responde, el Ayuntamiento puede actuar por urgencia y limpiar el solar».



«Lucrarse»

Se da la paradoja, según explicaban ayer desde Cambiemos Orihuela, de que, además, la vivienda en ruinas está a la venta por 25.500 euros, tal y como se muestra en una plataforma virtual, que lo vende como chalé. «Si el banco puede lucrarse con la venta del inmueble, también debería hacer frente a sus obligaciones», reiteró la concejala.

«No es casualidad que el gobierno de Orihuela haya dejado pasar este problema mientras mueve cielo y tierra para otras cuestiones que benefician a grandes empresarios, como el tema de librar a un promotor de construir VPO la semana pasada (sic). El gobierno está diciendo de forma muy clara cuáles son sus prioridades: trabajar para los de arriba en vez de para los de abajo», acaba Guillén, «El gobierno no atiende a los problemas de la calle San Antonio porque pertenece a la Orihuela de Atrás, esa Orihuela que no aparece en la foto, que no renta políticamente, y que por tanto, no le interesa al alcalde Emilio Bascuñana».