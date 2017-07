La jueza tumba el recurso del PSOE que pretendía anular los presupuestos de Orihuela

El juzgado de lo Contencioso Administrativo ha desestimado el recurso del PSOE contra la aprobación del presupuesto municipal vigente que el gobierno del PP y Ciudadanos sacaron adelante el último día del año 2016. El juzgado impone las costas del procedimiento a la formación mayoritaria de la oposición, según ha desvelado esta mañana el acalde de Orihuela, Emilio Bascuñana en rueda de prensa. El fallo indica expresamente que el acto recurrido, la aprobación de los presupuestos, es "ajustado a derecho". La sentencia se puede recurrir.

La portavoz socialista Carolina Gracia interpuso ese procedimiento planteando que se había vulnerado el derecho constitucional de los concejales a obtener información sobre una gestión municipal, y como consecuencia de esa supuesta irregularidad que se considerara nulas las cuentas municipales. En la misma resolución se indica que los concejales tuvieron garantizado durante el procedimiento su derecho al acceso a la información y "no se ha vulnerado ningún derecho" y "queda acreditado que la concejal tuvo toda la información" relativa a los presupuestos desde el 31 de octubre de ese año, dos meses antes de que se sometiera el presupuesto a aprobación, y también la necesidad de tramitar la última fase del proyecto de presupuestos por la vía de urgencia.

"El objetivo del PSOE era que los presupuestos no salieran adelante a pesar de su importancia para el municipio de Orihuela. Querían desacreditar al equipo de gobierno. Y sacar rédito político. Carolina Gracia no supo estar a la altura de las circunstancias. Fue concejal de Hacienda y no sacó unos presupuestos y no sabe estar a la altura ahora como concejal de la oposición", ha asegurado el alcalde en rueda de prensa. "Tienen que pedir disculpas al pueblo de Orihuela y al equipo de gobierno. No están actuando a favor a Orihuela", ha mantenido.

El alcalde ha recordado que esos presupuestos se presentaron en intervención en enero de 2016 y que se tuvieron que realizar varios requerimientos para que se agilizaran en ese departamento hasta que se pudieron aprobar agotando todos los plazos disponibles.

El concejal de Hacienda, Rafael Almagro, ha agradecido el "trabajo de los funcionarios que permitieron que salieran adelante y que tengamos unos presupuestos prorrogados de 2016 y no de 2012 que es lo que quería el PSOE. Ahora tenemos partidas económicas para abordar muchos gastos municipales. Con lo anterior no teníamos ni para pagar la luz". "Se siguieron los trámites de forma escrupulosa, tal y como indica la sentencia". También ha anunciado que se están elaborando los presupuestos de 2017. El concejal de Ciudadanos, Juan Ignacio López Bas ha recordado la dificultad de tramitación por parte de Intervención, en ese momento, y las constantes trabas del PSOE a la iniciativa durante "un año entero".