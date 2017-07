La casa de los murciélagos está en Bigastro

Los pequeños mamíferos ocupan un altillo y deben ser retirados por una empresa especializada

"No sabe si lo que tiene es una casa o la casa del conde Drácula", bromea el agente de la Policía Local de Bigastro, Efrén Pamies que ha difundido un llamativo vídeo en el que aparece interviniendo para analizar la "invasión" de docenas de murciélagos que se han refugiado en el altillo de la vivienda. Y es que la vivienda se ha convertido en una colonia de murciélagos enanos o cumunes que merodean por la ducha, el salón y las dependencias de la vivienda sin problemas.

El agente, pertrechado con guantes, explica que el piso es propiedad de un familiar, que le pidió ayuda conociendo su afición a la ornitología –ya ha difundido el rescate de algunas rapaces en el campo de Bigastro- . El agente explica que los murciélagos, las 30 especies identificadas en España de este llamativo mamífero alado están protegidas, deben ser retirados de ese espacio porque son muy territoriales y con mucha actividad nocturna, y aunque no son peligrosos, -se alimentan de insectos que cazan por ecolocalización-, sí pueden transmitir alguna enfermedad, según Pamies, y podrían estar ocupando la vivienda durante años si no se interviene, por lo que hay que avisar a una empresa especializada. Y lo debe hacer una empresa especializada, aunque el propietario de la casa bromea y dice que si no fuera por los inconvenientes los dejaría estar "porque dan mucho ambiente a la casa".