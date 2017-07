López-Bas hurga en la herida del PP

El portavoz de Cs y primer teniente de alcalde de Orihuela, Juan Ignacio López-Bas no desaprovechó, de nuevo, la ocasión para referirse a las evidentes discrepancias existentes en su socio de gobierno, el PP. Esta vez, López-Bas decidió usar las redes sociales para dar su opinión acerca del proceso electoral de los populares para señalar que «Orihuela no puede verse afectada por el hecho de tener, por un lado, un alcalde del PP (Emilio Bascuñana) al que, aparentemente, no apoya su partido ni, por otro, tener un presidente local del PP (Dámaso Aparicio) al que, aparentemente, no apoya la mayoría de afiliados». Para el dirigente de Ciudadanos «por encima de todo está el interés y el buen gobierno de nuestra ciudad y para su necesaria estabilidad llegó y estará Ciudadanos». Y, añadió, que espera que el PP «como partido y como grupo municipal tenga clara la prioridad». Hace unas semanas se refirió a la «crisis de gobierno» tras el cambio de competencias a algunos ediles que hizo el alcalde.