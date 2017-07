Cientos de clavos, púas y tornillos en pleno mes de julio en la arena de la playa de Los Náufragos de Torrevieja

El concejal de Playas, Javier Manzanares admite que es "una vergüenza" que la playa esté así, asegura que hay un dispositivo especial de limpieza y que es la dirección de Costas de Medio Ambiente la que debería controlar el uso del dominio público en la noche de San Juan.

Jugadores y responsables de los equipos de balonmano playa de Torrevieja llevan casi dos semanas recogiendo púas, clavos y tornillos, muchos de grandes dimensiones, de la arena de la playa de Los Náufragos, restos de docenas de palés calcinados durante la celebración de la Noche de San Juan -del pasado 23 de junio- y que no han sido retirados por los servicios de limpieza. Han completado botes de cristal llenos de este material, muy peligroso para bañistas y jugadores, que circulan por la playa descalzos. La indignación va en aumento porque además este mismo fin de semana está previsto un campeonato de balonmano playa en Los Náufragos, que es además el litoral de entrenamiento habitual de estos equipos, y piden al Ayuntamiento una limpieza en profundidad.

Son los restos de las hogueras de San Juan, que concentraron en esta playa a miles de personas, en el caso de la playa de Los Náufragos, congregando a numerosos grupos de jóvenes de "botellón" hasta la madrugada Los deportistas han difundido en las redes sociales las imágenes de puñados de clavos, tornillos y púas hallados sobre la superficie de la arena o semienterrados mientras entrenaban. También se han hecho eco de las heridas sufridas, al menos en un caso, por una de las jugadoras de un equipo de infantil, que se clavó una púa en la planta del pie.

Rosa Imbernón Simón ha sido una de las responsables de los equipos y madre de jugadoras que ha alertado del peligro y lo ha difundido en las redes sociales. Explica que a la peligrosidad de los clavos se suma que están oxidados por efecto de las llamas, lo que incrementa el riesgo de infección en caso de que los jugadores lo pisen, como ya ha ocurrido al menos en una ocasión en los últimos días.

También recuerda que estos restos son un peligro para bañistas, familias con niños pequeños, que a diario acuden a esta playa, una de las más populares de Torrevieja, en especial porque está protegida de los vientos de levante y cuenta con oferta lúdica náutica.

El concejal de Playas, Javier Manzanares, a preguntas de INFORMACIÓN ha dado la razón a los padres y jugadores y ha asegurado "que es un vergüenza" que la playa esté en esas condiciones en pleno mes de julio. Manzanares ha dicho que durante los últimos días la empresa de limpieza ha intensificado su actución en la zona, retirando unos residuos que no ha podido evitar que se generen, porque es competencia de la dirección general de Costas vigilar el uso del dominio público.

El Ayuntamiento de Torrevieja ha tenido que asumir un dispositivo espeical para la popular celebración de las hogueras de San Juan en los dos últimos años. En teoría, debería ser la dirección territorial de Costas del Ministerio de Medio Ambiente quien regulara o prohibiera el uso del dominio público por parte de miles de personas que durante esa noche realizan docenas de hogueras, algunas de grandes dimensiones. En muchas de ellas arden palés completos de madera a los que no se les ha retirado los clavos.

Tomar medidas

La opción del Ayuntamiento ha sido, sin prohibir la celebración, algo que no es de su competencia, asumir un dispositivo especial para ese día de limpieza y seguridad y que las playas quedaran limpias desde primera hora de la mañana. Pero este año la playa de Los Náufragos no ha quedado limpia. el concejal asegura que "seguirán saliendo restos durante días". "Lo único que podemos hacer es tomar medidas el año que viene para impedir que la gente pase a la playa si la madera no está limpia", ha asegurado el concejal.

La misma fuente se preguntó por qué Costas reclama a la administración local y a los particulares numerosos requisitos para llevar a cabo cualquier actuación que suponga una ocupación de suelo público, y no ha actuado para preservar el dominio público en el caso de las hogueras, y tampoco ha comunicado al Ayunamiento prohibición alguna para el uso de las playas durante la noche de San Juan. Costas tan solo cuenta con un funcionario para vigilar más de quince kilómetros de litoral en Torrevieja.