Almoradí aprueba para este ejercicio un presupuesto de más de once millones

Almoradí tendrá, al fin, presupuestos para este ejercicio. El equipo de gobierno, del Partido Popular y Ciudadanos, se han puesto de acuerdo en todas las partidas y el próximo jueves está previsto que se convoque un pleno extraordinario donde se aprobarán los presupuestos para 2017 que ascienden a un importe de 11.883.000 euros, a los que se sumarán 940.000 euros del remanente de Tesorería, lo que hace un total de 12.823.000 euros.

Unas cuentas que el anterior bipartito, formado por PSOE e Izquierda Unida, no pudo sacar adelante al no apoyarlos Ciudadanos, cuya portavoz, María Quiles, manifestó que no habían sido consensuados con su grupo que, a pesar de no estar dentro del gobierno municipal, sustentaban ese ejecutivo de coalición.

Precisamente, la falta de entendimiento en los presupuestos fue el detonante para que Cs decidiera retirar su apoyo a ambos partidos y dárselo al PP a través de una moción de censura que salió adelante el pasado mes de enero. En este sentido, la alcaldesa del municipio y portavoz del PP, María Gómez, señaló que «resulta muy llamativo que, ahora que contamos con un proyecto de futuro y una mayoría suficiente, sea a nosotros a quién les exijan mayor participación».

En cuanto a las cuentas que saldrán adelante con los votos del PP y Cs el próximo jueves, destacan, entre otros proyectos, la adecuación de los Polígonos Eralta y Las Maromas por un importe de 620.000 euros.

Por su parte, las inversiones previstas en asfaltado, alcantarillado, agua potable, alumbrado y accesibilidad de aceras ascenderán a 420.000 euros. También se invertirán 226.000 euros en la mejora de instalaciones deportivas y de parques y jardines, y algo más de 50.000 en nuevas tecnologías destinadas a seguridad.



Compromiso

Con este necesario trámite, y contando con las aportaciones de las diferentes administraciones y el remanente de Tesorería, el Consistorio podrá llevar a cabo numerosas iniciativas -algunas puestas ya en marcha- de accesibilidad, mejora de polígonos y embellecimiento urbano por un importe superior a 1.500.000 euros. Gómez indicó que «es un compromiso adquirido tras la moción presentada que nos llevó a consensuar un proyecto económico y de gobierno que se plasma en estos presupuestos».

En cuanto a la recogida de residuos y a la limpieza viaria, un tema siempre polémico en la mayoría de municipios, la empresa adjudicataria tendrá una sustancial mejora, ya que la partida del pliego de licitación que se aprobará el jueves en el pleno se verá incrementada en 112.000 euros.