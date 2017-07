Sin respuesta en el pleno a la pregunta del PP

? El PP preguntó en el último pleno sobre la acción judicial de la empresa de limpieza de edificios públicos contra el Ayuntamiento. El portavoz popular, Eduardo Dolón, aludió al asunto como la «denuncia» que había interpuesto la empresa para reclamar el dinero. La única respuesta municipal fue una alusión irónica de la edil y abogada Fanny Serrano al hecho de que Dolón utilizara el término denuncia en vez de referirse a una «demanda», dado que se trata de un contencioso administrativo y no un asunto penal. No hubo más explicaciones. Este diario intentó ayer conocer la versión municipal, y verificar por qué no se pagó el pasado año y sí que se abone éste, levantando los reparos.