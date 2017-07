El diputado Albaladejo acusa al gobierno de Torrevieja de "atacar a las manifestaciones religiosas" católicas

El mismo cargo público acuso a la coalición de gobierno de "imponer el catalán, no construir el Colegio Amanecer, no saber cómo abrir el Teatro, no pagar a los padres la ayuda de la red de libros o respaldar la segregación de la pedanía de La Mata.

El secretario general del Partido Popular de Torrevieja, Joaquín Albaladejo, ha salido al paso de unos comportamientos, que ha tachado de "incalificables impulsados por el Ruinapartito, propios -a su juicio- de una democracia bananera, limitadora de libertades y restrictiva de derechos, especialmente religiosos".

En su habitual tono para las comparecencias de prensa, Albaladejo, que es diputado nacional pero opina sobre la gestión municipal casi todas las semanas, ha asegurado que "la estrategia es muy cutre, y así discurren: como no vamos a construir el Colegio que hemos anunciado; como somos el único municipio de la Comunidad Valenciana que no ha pagado a los padres ni un solo € de la red de libros; como no sabemos abrir el Teatro que cerramos por odio y si lo hacemos nos van a correr a gorrazos por que no se ha cambiado nada; como hacemos el ridículo sacando las habaneras de la Playa de su lugar original; como asumimos la extorsión lingüística de Marzá y apoyamos desde el ruinapartito que impongan el Catalán (sic) en Torrevieja; como somos el único Gobierno Municipal de toda España que apoyamos la separación administrativa de una parte de nuestro termino municipal, cuando el resto de municipios pretenden ampliar el término; como la suciedad del municipio va en aumento y sin control; pues, ¿Qué hacemos para tapar este desastre? Arremeter con la primera manifestación religiosa cristiana en la calle. Atacaremos a dos caballos y a dos jinetes. Así actúan; Una cortina de humo, cutre y propia del peor gobierno municipal de la história de Torrevieja".

"Es doloroso apreciar el daño gratuito que se ejecuta sobre entidades, (en referencia a la Hermandad del Rocío en este caso) que no tienen la intención de meterse con nadie; son una parte de la sociedad civil que por profesar una religión que no es del gusto del Concejal de Cultura, reciben un ataque sin sentido en lo que más les duele, los anímales. Los caballos que fueron utilizados, tienen el máximo amor de sus jinetes y sus máximos cuidados", según Albaladejo.