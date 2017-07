El alcalde impulsará la movilización social para que se desdoble la N-332

El alcalde de Torrevieja, José Manuel Dolón, anunció ayer que va a impulsar una movilización social e institucional para reclamar la construcción del desdoblamiento de la carretera Nacional 332. Lo ha hecho hoy advirtiendo que no le importa qué administración sea responsable de la construcción -el Ministerio de Fomento o la Generalitat- ,y explicando las medidas que se van a adoptar desde el Ayuntamiento que dirige para impulsar esa movilización. Dolón se mostró partidario de quedarse al margen de «esta guerra» en la que no hacen más que «echarse la culpa los unos a los otros» por lo que ha pedido «voluntad política» para superar este punto y «unión para reivindicar la solución a una situación que nos genera vergüenza».

También ha asegurado que da este paso después de que haya comprobado tras dos años de reclamaciones a ambas administraciones «que no hay nada que hacer» desde el punto de vista administrativo para que haya un acuerdo e impulsen la infraestructura, en la que ayer mismo se volvían a repetir retenciones de tráfico.

Entre otras, la colocación de pancartas -en los puentes que cruzan la propia vía, y si no es posible por motivos de seguridad, en el Ayuntamiento-, con un una recogida de firmas en charge.org, la petición a entidades y colectivos de Torrevieja para que reclamen la infraestructura o intentando implicar a las formaciones políticas en las Cortes Valencianas, además de a los siete partidos en la Corporación municipal y los sindicatos. El alcalde hizo ayer este anuncio -similar al que realizó el pasado año antes de que confiara en que la Generalitat desbloqueara el proyecto remitiendo un proyecto definitivo- tras recibir un escrito del director general de Carreteras del Ministerio de Fomento sobre el desdoblamiento de la N-332. Una carta en la que el Ministerio vuelve asegurar que no está obligado a realizar la carretera porque en el protocolo de 2005 no figuraba ese compromiso, aunque admite que ahora sí se ha asumido pero sigue esperando el proyecto