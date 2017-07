Valverde acusa a Aparicio de «enturbiar y enrarecer» las elecciones en el PP

Orihuela

El candidato a la presidencia del PP de Orihuela, Víctor Valverde, acusó ayer a otro de los presidenciables, Dámaso Aparicio, de « enrarecer la situación y mezclarla con el propio gobierno del ayuntamiento» en el proceso electoral «que, desde su inicio, se adelantaba como un proceso turbio ya que en todo momento. Valverde, en un comunicado, critica que Aparicio atacase al alcalde en la entrevista que publicó ayer INFORMACIÓN y donde este último señalaba que se sentía «vilipendiado por Emilio Bascuñana y decepcionado con él».

Valverde indica en el escrito que «a pesar de que el alcalde dio un paso atrás y decidió volcarse en la gestión del ayuntamiento (...) los ataques recibidos no han hecho más que incrementarse desde entonces. Y lo que un partido político no puede permitirse y no debe permitir es que el propio partido no respalde en todo momento la labor del equipo de gobierno».

El edil de Deportes asegura que al presidente en funciones «se le ha permitido absolutamente todo» desde la dirección regional del PP «desde que comenzó la legislatura».

Y desvela que Bascuñana «ha manifestado por escrito a los tres candidatos su preocupación por la ruptura que perdurará en el partido gane quien gane y pide un gesto de responsabilidad a los tres para intentar reconducir esta situación que, finalmente, solo perjudica a la ciudad de Orihuela». Según Valverde, el alcalde ha instado en ese escrito a que lleguen a un consenso entre los tres candidatos o que, en caso contrario, desde el Partido Popular se ponga una gestora que garantice la unidad del partido, «que no haya ni vencedores ni vencidos y, de este manera, llegar a la estabilidad que beneficia a todos».

El edil denuncia que el proceso electoral no ha sido «ni democrático, ni transparente, ni mucho menos participativo». El censo, asegura, no está claro a unas horas de celebrarse los comicios.