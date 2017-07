Una concentración motera en Algorfa usa la ermita como almacén y garaje de motos

La polémica se ha instalado en Algorfa este fin de semana. La Moto Acampada Algorfa, organizada por el Ayuntamiento, en el que han participado más de 700 motoristas de toda la provincia este fin de semana, se ha visto empañado por la decisión de los organizadores de usar la ermita como garaje de algunos de los vehículos y como almacén de bebidas y alimentos, lo que ha indignado a muchos vecinos del municipio que ayer criticaron en las redes sociales el uso que se le ha dado al inmueble.

La ermita es de titularidad municipal y el Ayuntamiento mantiene una concesión con el Obispado para que use este lugar en determinadas celebraciones religiosas y de culto. Una de las empresas colaboradoras del evento decidió meter en la ermita las motos más valiosas para tenerlas a resguardo, para lo cual se le abrieron las puertas. No sólo eso, la Concejalía de Deportes permitió que en el templo se guardara también comida y latas y botellas de refrescos, cervezas y agua para los moteros acampados en la pinada que rodea el templo, donde se instalaron las tiendas de campaña.

El suelo de mármol de la ermita, recientemente restaurado, sufrió las manchas de aceite y gasolina de las motos. El pequeño templo se utilizó para colocar en el suelo docenas de botellas y latas, además de cajas de carton, junto a los bancos, incluso una bicicleta apoyada en uno de ellos. En el pasillo central fue donde pusieron algunas motos y otras, como se puede ver en las imágenes, junto al altar.

Una situación que ha molestado a muchos algorfenses y que ha obligado al alcalde a dar explicaciones. EL regidor, Manuel Ros (PSOE), señaló a este diario que asumía él toda la culpa y que «pido perdón a todos aquellos que se hayan podido sentir ofendidos, a los vecinos y al párroco». «El concejal de deportes ha admitido el error pero yo como alcalde asumo toda la responsabilidad y digo como regidor que me he equivocado y me disculpo».

Ros indicó que fue él quien ayer ordenó que se retiraran las motos y los enseres de dentro de la ermita «porque cuando lo ví no me gustó nada, aunque no quiero que esto manche un fin de semana fantástico en el municipio, que se ha llenado, y no ha habido que lamentar ningún incidente». «En todos los eventos hay errores y fallos y en éste ha sido ese», reconoció.

A resguardo del tiempo



La página de Facebook de Moto Acampada Algorfa subió una foto con los vehículos de dos ruedas dentro de la ermita para explicar que el motivo de que estuvieran allí era para resguardarlos «por el tiempo» del pasado sábado que amenazaba lluvia y que se guardaron «cuatro motos nuevas valorarísimas» de un concesionario que llevó este fin de semana un grupo de motos para exponer.

Por su parte, la oposición en el municipio no tardó ayer en reaccionar a lo que ya era viral en las redes sociales en la localidad. La edil del PP, Samantha Biddles, denunció en su perfil este hecho y escribió: «Fuera de la política... nuestra sagrada Ermita recién restaurada siendo abusada de esta manera. Dentro de la Ermita NO es el lugar para este tipo de cosas», aunque apostilló que la iniciativa del motoalmuerzo le pareció buena para la ciudad «pero hay que desarrollarla y planificarla de mejor manera».

El regidor algorfense quiso tranquilizar a los fieles que el 9 de julio acudirán a la ermita para la romería de la Virgen del Carmen porque «estará todo limpio».

La ermita y la casa palacio suponen un importante conjunto histórico en el municipio. En 2010 se culminó la rehabilitación exterior e interior de este pequeño templo construido a principios del siglo XX en diferentes estilos. El altar y la decoración interior se calcaron del original.