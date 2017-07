La Hermandad del Rocío de Torrevieja desafía con dos caballos la prohibición de llevar animales

La polémica está servida en Torrevieja. La romería organizada por la Hermandad de la Virgen del Rocío no siguió las exigencias marcadas por el Ayuntamiento que, básicamente, se basaban en la no utilización de animales en el recorrido. Si bien los rocieros no llevaron los bueyes que se inclinan ante la imagen de la Virgen cuando sale de la Iglesia de la Inmaculada, sí que hubo dos caballos que participaron en la romería por las calles de la ciudad. Uno de los equinos montado por una joven y el otro tirando de una calesa con varias personas subidas.

Este hecho no ha gustado nada al concejal de Fiestas, Domingo Pérez, quien tras enterarse de la utilización de animales en este acto, se mostró muy enfadado. Pérez, que no asistió al evento como ningún miembro del equipo de gobierno -sólo se vio a tres concejales del PP, entre ellos el portavoz Eduardo Dolón- señaló a este diario que el acuerdo con el presidente de la Hermandad de la Virgen del Rocío era muy claro. «Estaba todo acordado, tanto el recorrido como el lugar de acampada y la prohibición de que acudieran animales». El edil, que se enteró de la asistencia de los dos caballos por este diario, indicó que «los que se han salido de las actuaciones previstas y de lo pactado tendrán que atenerse a las consecuencias», que no especificó.

Pérez explicó que «es política del gobierno actual no permitir la exhibición de animales en actos públicos que sean subvencionados por el Ayuntamiento», como es el caso de esta romería. «El Consistorio no va a permitir que haya animales haciendo cosas que no son de animales. Los hay domésticos, como perros y gatos, y domesticados». «Sabían las condicones». Por su parte, el presidente de la Hermandad del Rocío, José María Alarcón, se mostró muy molesto por la prohibición de llevar animales «que los tratamos muy bien y que no sufren, no entiendo esa postura y que rompan una tradición como el que se arrodillen los bueyes».

Más de 300 romeros asistieron con sus trajes rocieros y cantando en el camino a esta romería que este año finalizó en San Roque.