Los populares estrenan bicefalia al elegir a Rosario Martínez de coordinadora

El propio Eduardo Dolón, proclamado sin resistencia alguna de nuevo como presidente local del PP, se encargó ayer de calificar la nueva estructura del partido local como bicefalia. Para que quedara claro que los cargos en el segundo escalón de responsabilidad que ha escogido compartirán la misma responsabilidad -algo que diluye en el algo, como mano derecha del presidente, a la figura del secretario general-. Joaquín Albaladejo y Rosario Martínez Chazarra están a la par en competencias en la formación local, dio a entender. Albaladejo revalidando su condición de secretario general y Rosario Martínez Chazarra estrenando el nuevo cargo de coordinadora general. A falta de «pelea interna» que movilizara a la militancia -queda la incógnita de conocer cuántos de los cinco mil afiliados que dice tener el partido local hubieran pagado la cuota para poder votar-; la formación en Torrevieja dio a conocer los nombres la nueva dirección del partido y Dolón dejó claro que ese cargo de coordinación debía asumirlo una mujer.

El peso de los concejales del grupo municipal es mínimo en las distintas áreas ejecutivas, lo que no significa que los militantes escogidos por Dolón para dirigir el partido en su ejecutiva no sean veteranos, con una larga experiencia de militancia, entre ellos varios exconcejales. Para Dolón el nuevo comité ejecutivo de los populares locales que tiene como objetivo «ilusionar a los torrevejenses, construir un proyecto que saque a Torrevieja de las tinieblas en las que está sumida como consecuencia del Ruinapartito y abrirse por completo a la sociedad pisando la calle y gracias al aire fresco que aportan las numerosas incorporaciones». Entre los principales responsables del nuevo comité ejecutivo figura Vicente Chazarra como tesorero, presidente del comité electoral José Manuel Pizana, responsable de vertebración Local, Gema Cruz; como vicesecretario de Organización, Belén Gómez; como vicesecretario de Política Municipal, Juan Chapapría; vicesecretaria de Política Social, Matilde Sánchez; vicesecretario de Comunicación, Estudios y Programas, Federico Alarcón; vicesecretario de Economía, Empleo y Servicios Productivos, José Rubio. Entre los 21 nombres desvelados ayer no figura ningún concejal actual del grupo de gobierno, pero sí que se incorporarán. Se trata de un comité extenso, con un equipo de cien personas dijo Dolón, que se anunciará en breve.