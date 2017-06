Deportes asegura que en 8 meses ha invertido 150.000 € en mantenimiento de las instalaciones de Torrevieja

El edil arremete contra el concejal Luisma Pizana, que cuestionó el estado de algunas de las instalaciones de la Ciudad Deportiva, y detalla las actuaciones llevadas a cabo en los últimos meses.

El conejal de Deportes de Torrevieja, Víctor Ferrández, ofreció una rueda de prensa para explicar las inversiones que se están llevando a cabo en la concejalía desde que él se hizo cargo de esta delegación y para evidenciar "las falsedades que ha vertido el exedil del área", Luis María Pizana, en su última comparecencia ante los medios de comunicación.

Ferrández ha dicho que "escuchar al PP hablar de la situación de las instalaciones deportivas me provoca mucho estupor y además cuesta creer que Pizana haya gobernado y que haya llevado deportes en la última legislatura desde noviembre de 2012 a mayo de 2015".

A lo largo del pasado mandato de Eduardo Dolón, con Pizana como edil de Deportes "se invirtió en mantenimiento y reparación de las instalaciones deportivas unos 150.000 euros, en total un cifra que es la misma cantidad que se hemos invertido en Deportes en los últimos meses, desde que yo asumí la delegación", ha asegurado Ferrández.

En su comparecencia ha especificado las inversiones efectuadas por el PP como el gasto en un solo un contrato menor de 21.000 euros más IVA para cambiar focos del Palacio de Deportes y la Piscina Cubierta. El edil ha atribuido esa actuación a los anteriores gestores "en cerca 3 años" así como "pequeñas reparaciones por Retenciones de Crédito hasta alcanzar los citados 150.000 euros".

La consecuencia, en opinión del edil, es "que las instalaciones estaban hechas una pena. Y queda mucho por hacer, pero en este tiempo hemos invertido 22.000 euros en pequeñas actuaciones como en la piscina, en maquinaria o cuadros eléctricos, en focos de diversas instalaciones, sanitarios del pabellón Cecilio Gallego o vestuarios del campo número cinco de césped, puertas y porterías de la zona de pádel entre otras", ha informado. Otro gasto de mayor cuantía al que se ha referido son los 72.172 euros del tubo de la piscina que se va a ejecutar este verano para poder reabrirla.

Igualmente, el edil ha puesto de relieve el contrato que ha adjudicado el gobierno de mantenimiento de instalaciones, "a través del cual hemos gastado lo siguiente: 30.000 € en fraguado de la piscina, bombas de la zona de raquetas y otras actuaciones de calado, 4.000 euros mensuales de canon del contrato que se gasta en pequeños arreglos diario, unos 20.000 euros y en el gimnasio desde que yo estoy hemos invertido 1.740 euros en arreglos".

Ferrández ha rectificado las declaraciones de Pizana al afirmar que "siempre ha habido personal municipal en el gimnasio, personal funcionario preparado para dar el servicio y decir lo contrario es otra mentira del PP".

El conejal ha mostrado la documentación acreditativa de los cerca de 150.000 euros invertidos desde que ocupa el cargo 2la misma cantidad en mantenimiento y reparación que Pizana en toda su legislatura como concejal de Deportes. Vergüenza me daría decir esas palabras a la ligera".



Pistas de pádel

En su comparecencia el edil dejó para el final la explicación al estado de las dos pistas de pádel, que era el principal punto de crítica del PP sobre el estado de las instalaciones muncipales, además del gimnasio y la falta de agua caliente en la zona de raquetas. En este sentido, achaó a la falta de mantenimiento del PP el hecho de que muchas instalaciones se encuentren como están, "claro que aún queda mucho por hacer pero tantos años sin inversiones no se recuperan en 7 meses". En el mismo sentido se ha referido a las pistas de pádel, que el principal foco de crítica del PP, en las que no se ha hecho ningún tipo de mantenimiento entre 2010 y 2015. Es decir "no se han mantenido desde su inauguración". Sí ha reconocido que hay dos pistas que no se están alquilando, pero""también es verdad que hay 5 en buenas condiciones de uso, con las que se está cubriendo la demanda. De todas maneras, actuaremos esta legislatura para dejarlas todas en buenas condiciones".

Sobre el agua caliente indicó que se ha puesto en marcha el sistema por paneles solares que no estaba operativo y que, al tiempo, se está tramitando un contrato para poder ofrecer el sercivio de forma convencional, porque el anterior tampoco estaba contratado.

Ferrández también ha rebatido lo que ha denominado como "falacia del presupuesto de inversión del PP" en referencia a las partida que Dolón y Pizana dicen que "dejaron para invertir en deportes de más de medio millón de euros, pero aquí tenemos un informe de intervención que demuestra que es mentira", ha dicho el edil.

La partida en 2015 era de 510.000 euros pero "al ser a préstamo desaparece al prorrogarse el presupuesto en 2016 y 2017, deberían saberlo ya que eso es así por ley y los presupuestos prorrogados están en la Web. Pero les interesa más engañar y mentir". Es más, ha asegurado que cuando fijaron esta cifra no sabían "ni lo que iba a costar la reparación de la piscina".