Bascuñana preside otro pleno sin tres de sus ediles dos días después de romperse el PP

Rafael Almagro pierde los nervios y le grita: «¡Déjame en paz!» a la edil Marta Guillén en mitad de la sesión.

Tan sólo dos días después del pleno que evidenció la ruptura en el seno del grupo municipal popular de Orihuela, con la ausencia de cinco ediles del PP -Dámaso Aparicio, Sofía Álvarez y Noelia Grao, que alegaron estar enfermos, Begoña Cuartero, por estar de viaje y Miguel Ángel Fernández, por incompatibilidad-ayer se repitió una escena similar. En la bancada popular había tres asientos vacíos. De nuevo, Fernández y Álvarez no acudían a la sesión ordinaria, a los que se sumaba Paco Sáez. El regidor, Emilio Bascuñana, antes de dar inicio al pleno, se apresuró a justificar de nuevo las ausencias. El edil de Medio Ambiente, Miguel Ángel Fernández, y el de Contratación, Francisco Sáez, según informó Bascuñana, tenían viajes programados. Según pudo confirmar este diario ambos viajes eran personales y no por sus labores públicas. Por su parte, la concejal de Turismo, Sofía Álvarez, seguía enferma, según aseguró el regidor. Esta situación colocó al grupo popular con 8 ediles en el pleno, en lugar de 11, aunque con mayoría con el apoyo de Ciudadanos.

Todas estas ausencias no pasaron desapercibidas para la oposición que a la menor ocasión aprovechó para poner de relieve la crisis de gobierno. Bascuñana ha perdido el control de su grupo municipal y los gestos ayer decían mucho más que las palabras, aunque también las hubo. Las caras de los ediles del PP eran un poema, serias, y el evidente nerviosismo de los concejales hacía que saltaran a las primeras de cambio. El momento de mayor tensión lo protagonizó la mano derecha de Bascuñana, Rafael Almagro, quien no dudó en gritarle con gestos ostensibles a la concejal de Cambiemos, Marta Guillén, «déjame en paz, yo hago lo que me da la gana», cuando ésta le recriminó que estuviera hablando con otros ediles mientras hacía la exposición de su moción. Guillén apenas reaccionó para decirle «no tienes ninguna vergüenza» y el regidor tuvo que pedir calma a Almagro

Por su parte, los ediles populares «díscolos» apenas levantaban la mirada de la mesa, mientras se hacían confidencias entre ellos, como las que protagonizaron Dámaso Aparicio y Begoña Cuartero. El único gesto de acercamiento entre las dos claras posturas enfrentadas en el PP de Orihuela fue el saludo que se dieron Aparicio y Víctor Valverde -ambos candidatos a la presidencia del PP local- antes de comenzar la sesión.

Precisamente esa lucha interna por liderar el partido, donde Bascuñana juega su papel del lado de Valverde, es uno de los motivos de esa tensión y ruptura en el seno de los populares. La otra razón es que algunos ediles no están de acuerdo con decisiones que está tomando Emilio Bascuñana y decretos que llevan su firma o la de Almagro. El último ejemplo el del pasado martes, cuando el regidor pretendía aprobar en el pleno la modificación del plan parcial PAU 7, para permitir al promotor modificar el régimen de las 650 viviendas de protección oficial previstas para que pasaran a ser libres y poderse vender. Una decisión no compartida por los ediles que se ausentaron del pleno y que, aunque alegaron motivos médicos, es evidente que no querían votar esa propuesta al no verlo claro, desde el punto de vista legal.

Bascuñana señaló el pasado miércoles a este diario que estaba a la espera de los justificantes médicos por la ausencia de los tres ediles el martes, estos aún no se han presentado. Y ayer, en los móviles de concejales y asesores cercanos a Bascuñana, circulaban dos imágenes: una en la que se ve a Dámaso Aparicio disfrutando de las fiestas de su barrio el pasado lunes y otra de Sofía Álvarez participando en un evento el domingo en un centro comercial de Orihuela Costa. El objetivo, demostrar que horas antes de la sesión ambos no estaban indispuestos.



Mociones

El pleno, por otro lado, aprobó por unanimidad las mociones de recepción de las obras de urbanización de Entrenaranjos, propuesta por el PSOE, la de solicitar a la Conselleria de Educación que garantice la obligatoriedad de las asignaturas de Filosofía e Historia de la Filosofía (moción conjunta de PSOE y Cambiemos), la de pedir un pacto de Estado contra las violencias machistas (también conjunta de la oposición) y la del grupo socialista relativa a la acogida de refugiados en la Unión Europea. El PP rechazó la propuesta de Cambiemos de poner en marcha medidas de protección y conservación del Palmeral porque, según el popular Rafael Almagro, «ya estamos realizando acciones en este sentido y hay previstas más».

Por su parte, la edil de Educación, Begoña Cuartero, anunció que el Ayuntamiento va a realizar mejoras en el Colegio Virgen de la Puerta este verano, tras preguntarlo el presidente del AMPA, José Andrés Berná. Se va a cambiar el vallado y pintar. Además, la Conselleria de Educación está haciendo una memoria valorada para reparar grietas y las pistas deportivas.