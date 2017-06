El PP reclama atención para Las Torretas de Torrevieja y denuncia su "abandono lamentable"

El PP cuestiona que doce días antes de las elecciones de 2015 Los Verdes se reunieran con los vecinos para prometerles que les respaldarían en sus reivindicaciones. Las Torretas arrastran graves problemas de servicios básicos desde su construcción a finales de los 70 por los incumplimientos del urbanizador.

La edil del PP, Sandra Sánchez, ha reclamado al alcalde más atención para las zonas residenciales de Las Torretas de Torrevieja. Colectivos vecinales llevan presentados alrededor de 30 escritos dirigidos a alcaldía y a concejales responsables de distintas áreas para resolver deficiencias, y según la oposición, continúan a la espera de recibir contestación.

Sánchez ha mostrado un titular de prensa con fecha 13 de mayo de 2015, en plena campaña electoral, en el que se hacía eco de de que Los Verdes abordaban los problemas de Las Torretas y de una reunión mantenida por el ahora alcalde José Manuel Dolón con los vecinos de las urbanizaciones de las Torretas, días antes de las elecciones municipales. El artículo comprendía un gran número de propuestas para abordar las "soluciones" a diversos problemas de estas urbanizaciones y de sus vecinos.

En ese encuentro Los Verdes se comprometían a "erradicar la presencia de plagas, reivindicar las mejoras del transporte urbano, de la señalización, de las comunicaciones, llevar a cabo limpieza viaria, mantenimiento de zonas verdes y jardines, de alumbrado público, vigilar los vertidos de escombros, requerir mayor presencia policial", y una larga lista con más reivindicaciones, según el PP.

Matorral sobre una de las aceras de Las Torretas

Según la misma edil "desde que es alcalde ni tan siquiera responde a las reclamaciones de los vecinos de estos dos últimos años, en los que han presentado más de 30 escritos dirigidos a distintas áreas del Ayuntamiento".

Al Área de Servicios y al Área de Parques y Jardines, han sido 18 los escritos los presentados por los vecinos de Las Torretas, para solicitar reparaciones en el alumbrado público y en el asfaltado, han alertado de riesgos importantes en la vía pública debido a cuadros eléctricos en mal estado y "a la intemperie, desbroces de vegetación en muchos puntos con riesgo de activación y propagación de incendios, cuidado y mantenimiento de zonas verdes, retirada de árboles caídos que interrumpen el paso del tráfico, e instalación de una parada de transporte urbano".

Al Área de Sanidad se han presentado y registrado hasta 4 escritos para denunciar la presencia de ratas, cucarachas y mosquitos. También la denuncia y malestar provocados por personas que utilizan las zonas verdes como "retrete". Han denunciado la presencia de perros peligrosos y abandonados en una vivienda. Asimismo los vecinos han solicitado la adopción de medidas higiénicas urgentes para eliminación de las citadas plagas de insectos y ratas, que generan serios problemas sanitarios.

En cuanto a la Alcaldía, han sido 11 escritos los dirigidos a las Áreas de Policía, de Aseo Urbano y de Limpieza Viaria, solicitando principalmente reuniones con el Alcalde de Torrevieja, para trasmitir todos los problemas de inseguridad, suciedad en calles, acumulación de escombros en solares, problemas de ocupación ilegal de viviendas, entre otros muchos, por lo que piden limpieza en sus calles, retirada de escombros y mayor presencia policial para intentar solventar los problemas de convivencia que aseguran los vecinos van en aumento. En definitiva solicitan ser atendidos y no continuar siendo ignorados. Sánchez ha indicado que los vecinos le han pedido la atención que no reciben del equipo de gobierno de la ciudad, "asegurando que la situación de abandono y deterioro que existe, es insostenible".

Los propios vecinos, según el PP, le han mostrado su malestar sobre la actitud del alcalde, que "con excusas continuadas, como la no aprobación de los presupuestos, justifica el no llevar a cabo cualquiera de las soluciones que le han reclamado en estos dos años de gobierno, y en todo momento señalando como responsables de su inacción a quienes gobernaban anteriormente, el Partido Popular".

Los vecinos lamentan que José Manuel Dolón, de Los Verdes, no recuerde cuando 12 días antes de las elecciones municipales decía "ahora y como siempre, seguirán siendo defendidos por los Concejales y la Asamblea de los Verdes de Torrevieja".

Problemas urbanísticos

Una parte importante de las zonas comunes de las urbanizaciones Torretas I y II, que albergan miles de viviendas -no es el caso de La Torreta Florida- no son competencia del Ayuntamiento porque el urbanizador nunca entregó el suelo al municipio, y por lo tanto no figura en el inventario de bienes públicos municipales, una vez concluida la construcción -entre finales de los setenta y principios de los 80-, una situación que se mantiene en la actualidad y que provoca que algunos de los problemas de mantenimiento de jardínería, alumbrado y limpieza se mantengan en un limbo legal. Aunque las imágenes que ha mostrado el PP para probar el estado de abandono de la zona -matorral ocupando aceras, montañas de resiudos, falta de mantenimiento- son de viales que sí son competencia municipal.