«Orihuela no necesita más VPO porque no se les puede dar salida»

? El alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana, considera que el martes el PSOE «hurtó el debate impidiendo que se debatiera la moción que era beneficiosa para Orihuela, que es la que pierde». El alcalde considera que «no son necesarias más VPO en Orihuela Costa porque no hay manera de dar salida a las que hay, no se venden porque no hay demanda». «Hay parcelas que no quieren los promotores y ahora se pierden 650 casas que podrían ser libres».