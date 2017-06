Nerviosismo entre los padres de Dinoco por la falta de información sobre cómo se gestionará el servicio

Incertidumbre. Es la palabra que define la situación por la que atraviesa la atención temprana en Orihuela. El pasado 4 de mayo el pleno aprobaba la encomienda de gestión del servicio, que estaban gestionando los propios padres de los usuarios a través de Dinoco, a la sociedad municipal Uryula Histórica, hasta entonces sin actividad y que casi dos meses después aún no se ha reunido ni se sabe nada de cómo se llevará este servicio que atiende a 140 menores con necesidades especiales.

Es tal la preocupación de los padres que el 2 de junio la presidenta de Dinoco, Laura Tomás, remitió un escrito dirigido a la edil de Bienestar Social, Sabina Galindo, preguntando qué va a ser de la atención temprana en Orihuela, si se van a mantener los tratamientos y cuál va a ser el proceso de selección de las 12 terapeutas que se incorporarán al servicio municipalizado ya que el 15 de julio la asociación que preside deja de prestar el servicio y, según se aprobó en el pleno, el 1 de septiembre pasaría a ser gestionado por el Ayuntamiento de Orihuela a través de su empresa municipal. Tomás terminaba el escrito solicitando una reunión con la concejal.

Sabina Galindo ya ha respondido a ese escrito, eludiendo una cita con la presidenta de Dinoco, y sus respuestas han intranquilizado más a los padres. Según Laura Tomás, la edil se limita a señalar que el servicio se prestará igual que hasta ahora, con el mismo número de trabajadoras, las mismas terapias y tratamientos. «Viene a decir que asesore bien a los padres, cuando yo ya les expliqué la situación y estoy dispuesta a dejar la programación de las terapias a quien asuma el servicio, pero es que ni siquiera me contesta a eso. Los padres y madres estamos preocupados por saber qué va a pasar con nuestros hijos el 1 de septiembre y si van a entrar nuevas trabajadoras porque tendré que echar el 15 de julio a las que tengo».

Sobre el proceso de selección de las nuevas trabajadoras aún no se sabe nada. La edil, en declaraciones a esta diario, se ha limitado a señalar que «estoy a la espera de que me llegue una información que he pedido para poder convocar las bases, pero que quede claro que se va a hacer en las próximas semanas y si tengo que consumir agosto para estos trámites lo haré, porque es hábil». Y pide «paciencia» a los padres, más de la que ya tienen. Aún no se ha convocado el consejo de Uryula por lo que el papeleo aún consumirá unos cuantos días más sin que los padres sepan con certeza cómo se va a gestionar el servicio en septiembre.



Trabajadoras

Por su parte, las actuales terapeutas enviaron otro escrito al Ayuntamiento el pasado mes de mayo, tras el pleno, en el que piden la «inmediata paralización de los trámites iniciados» hasta que haya una resolución judicial de la vista, que está pendiente y que se aplazó hace unas semanas, en el que las trabajadoras piden ser asumidas como personal laboral por el Consistorio. Señalan que la municipalización del servicio de atención temprana «nos causa un evidente perjuicio laboral y económico». Las empleadas también quieren conocer las bases de la convocatoria de las nuevas plazas para presentarse al concurso.

Para la portavoz del PSOE, Carolina Gracia, la situación creada «viene a reforzar lo que dijimos, que se hizo apresurada la municipalización y que la solución adoptada no soluciona el conflicto y crea inseguridad».