La construcción del nuevo Colegio Amanecer de Torrevieja todavía requiere de trámites para largo

El concejal de Educación, José Hurtado, valora positivamente la tramitación municipal y la que está realizando la administración autonómica. El colegio actual está en barracones alquilados desde 2004. "No ver un ladrillo no significa que la Generalitat no está cumpliendo con sus compromisos", según el edil.

Para que la Generalitat comience a redactar el proyecto de ejecución, licitar, adjudicar y construir el nuevo Colegio Amanecer de Torrevieja necesita contar con una parcela viable técnicamente. Y para que esa parcela tenga esa condición de viabilidad requiere de una modificación del Plan General de Ordenación Urbana que diga que es dotacional educativa -no dotacional de uso múltiple, como indica ahora-. Y para que esa modificación del PGOU salga adelante, algo que exige un trabajo de tramitación complejo, con, entre otras fases, una exposición pública, es necesaria una aprobación en el pleno -donde el gobierno actual no tiene mayoría-. Y -por último- que ese mismo órgano colegiado, que hace unas semanas puso a disposición la parcela, ya con todos los deberes hechos, la ceda formalmente a la Generalitat. En ese punto, y no antes, el Consell podrá comenzar a redactar el proyecto.



El concejal de Educación, José Hurtado (Los Verdes), ha informado esta mañana sobre los pasos que está dando el Ayuntamiento para subsanar algunas de las deficiencias que los informes técnicos detectaron en la parcela, en especial, el que realizó la Intervención municipal. Entre otros, los problemas de falta de urbanización de los accesos, conexión de suministro de agua, afección de la parcela a posibles ampliaciones de la carretera CV-905 (carretera a Crevillent) y sobre todo la tramitación de esa modificación del PGOU.



Hurtado ha valorado "positivamente" el procedimiento que se está llevando a cabo, tanto por el Ayuntamiento como por la Generalitat, y ha asegurado que la construcción del colegio es "prioritaria y urgente" para la administración autonómica. El edil ha tratado de argumentar que la Conselleria de Educación está cumpliendo con su promesa de que la construcción del centro estuviera en marcha en este semestre, porque en su opinión, la tramitación si está en marcha. Como ejemplo de la voluntad de la Generalitat a la hora de llevar a cabo las obras, el edil ha recordado, que al margen de no disponer formalmente de la parcela, la Conselleria ha adjudicado un estudio geotécnico para analizar si ofrece las condiciones desde ese punto de vista.



Antecedentes

La ubicación escogida junto al Centro de Desarrollo Turístico fue la apuesta municipal y de la Conselleria después de que se descartara la que hace unos años el mismo consistorio puso a disposición del Consell en la zona deSe rechazó porque no presentaba las condiciones, en especial por su cercanía a la variante y el riesgo de inundabilidad. Uno de los argumentos para proponer la parcela que se contempla ahora es que desde el punto de vista técnico "ya tenía" mucho camino recorrido e incluso los parabienes de la Generalitat, porque en su día se planteó para otro centro, que finalmente no se construyó. Sin embargo, las dificultades técnicas que se están intentando salvar ahora indican que no era así.Elfunciona en barraconesen una parcela destinada a zona verde de una urbanización en Mar Azul. Es uno de los más antiguos de la Comunidad Valenciana en esas condiciones de provisionalidad, lo que que provoca constantes problemas en el transcurso habitual de las clases, en especial en días de mal tiempo o con mucho calor, además de lidiar con la precariedad de unas instalaciones que dejan mucho que desear.