Bascuñana: «Estoy obligado a creer que los tres ediles se pusieron enfermos a la vez»

La crisis abierta en el equipo de gobierno de Orihuela tras la deserción de cuatro de sus concejales (más Miguel Ángel Fernández, que lo hizo por incompatibilidad del punto que se iba a tratar) del pleno extraordinario del pasado martes lejos de cerrarse parece que tiene la puerta abierta para rato. Aunque todos sus protagonistas quieren quitar hierro en el asunto lo cierto es que las posturas son irreconciliables.

El alcalde, Emilio Bascuñana, que ha visto cómo se le escapaba el control de su grupo municipal, quiso ayer dar su visión sobre lo sucedido en la sesión plenaria en la que pretendía aprobar la propuesta de un promotor para vender 650 viviendas que en la aprobación de su plan parcial a ser de protección oficial. Tres de sus ediles no acudieron alegando estar enfermos (Noelia Grao, Dámaso Aparicio y Sofía Álvarez) y la concejal Begoña Cuartero justificó su ausencia por estar de viaje.

Aunque Bascuñana no se cree los argumentos, ayer dijo verse «obligado a creer a mis ediles que tendrán que traer los justificantes médicos que los llevarán, imagino, cuando se encuentren bien». «Se habrán cogido todos una epidemia. No tengo por qué dudar de mis concejales aunque como médico digo que en medicina no hay que creer en las casualidades».

El regidor sí tuvo algunas palabras más duras para uno de sus ediles, Dámaso Aparicio, candidato a la presidencia del PP, al que no apoya. Las discrepancias entre ambos son públicas y notorias y Bascuñana cargó las tintas contra el concejal popular, al que hace unos días relegó en sus competencias. «Sería una irresponsabilidad grave, y espero que no tenga que ver con las aspiraciones políticas, que una persona que aspira a presidir el Partido Popular se dedique a estos juegos que casi no voy a calificar», criticó el alcalde oriolano. Y añadió a este diario que «me hubiera hecho ilusión presentarme a la presidencia del PP sobre todo porque quien la ostente la tiene que dar un apoyo inquebrantable al gobierno de la ciudad y no se está haciendo, aunque al final decidí que lo más aconsejable era dedicarme al 100% a la alcaldía».

Ayer, precisamente, se reunió el grupo municipal popular para «unificar criterios» según explicó Bascuñana, aunque la cita no contó ni con Aparicio, ni con Álvarez, ni Grao ni Cuartero -quien a primera hora tenía un acto en la ciudad y, según Bascuñana, no la pudo localizar-.



Justificantes

Al cierre de esta edición aún no había llegado ninguna justificación médica al Ayuntamiento. Según el regidor, Noelia Grao le dijo el martes que estaba en urgencias, y ayer se la vio por el Consistorio; Sofía Álvarez le dio el lunes un justificante de haber estado enferma desde el domingo y ayer tenía previsto volver al médico -la edil suspendió una rueda de prensa, según el gabinete de prensa, por motivos médicos-; y Dámaso Aparicio no se dirigió al alcalde. Por su parte, Begoña Cuartero, ya de regreso de su viaje, reconoció ayer que había «discrepancias» en el equipo de gobierno. Cuartero explicó que «le dije a Bascuñana el motivo de mi viaje antes de saber que se iba a celebrar ese pleno extraordinario». A INFORMACIÓN, además, dijo que «nosotros tenemos nuestro criterio y el alcalde el suyo, y si se posiciona por uno en las elecciones a la presidencia del partido eso no tiene que perjudicar a nuestras áreas delegadas y desde alcaldía se están sacando decretos que me gustan más y otros menos».

Bascuñana también se refirió al pacto de gobierno con Ciudadanos, tras anunciar que no apoyaría la propuesta que llevó el martes a pleno el PP y criticar «la deriva» del grupo popular motivada por sus luchas internas de poder. El regidor señaló que «a mi también me preocupan otras circunstancias de Cs a nivel local, provincial y nacional y la deriva que pueden llevar», aunque no especificó cuáles, pero sí indicó su intención de mantener el pacto. «La relación con Ciudadanos sigue siendo buena».