La Vega Baja sufre una noche ecuatorial a la espera de la bajada de los termómetros

El calor está haciendo estragos en la Vega Baja y los récord de temperatura, de alta temperatura, se van sucediendo casi cada semana. La pasada noche se han superado todos los registros para un mes de junio. A las 8 de esta mañana el termómetro marcaba 26,7 grados en Orihuela, lo que ya es la temperatura mínima más alta que se ha alcanzado en un mes de junio desde que se tienen registros, es decir, al menos desde 1964. Los registros mínimos más altos para dicho mes en la capital de la comarca de la Vega Baja fueron los siguientes: 25,0ºC el 11 de junio de 2012 y 24,2ºC el 14 de junio de 2016. Fuera de junio, sí que hay casos que la superan en julio, agosto o principios de septiembre, como por ejemplo las noches del 8 y 9 de septiembre de 2004, con una mínima de 29,6ºC, como informa MeteOrihuela.



Esta noche en muchos hogares de la comarca ha costado dormir. Dejar las ventanas abiertas o dormir con poca ropa no ha evitado que fuera difícil conciliar el sueño. Y es que el mercurio no ha bajado de 25 grados en la Vega Baja lo que significa que hemos pasado lo que se llama una noche ecuatorial (cuando las temperaturas nocturnas no descienden de 25 grados), que no hay que confundir con las noches tropicales (cuando el mercurio no baja de 20 grados). En las últimas horas el termómetro no ha bajado de 26,2ºC en Redován, de 25,6ºC en Torrevieja y de 25,4ºC en San Bartolomé.

Según explica Pedro Jóse Gómez, de MeteOrihuela, "no hay precedentes de unas horas nocturnas tan tórridas para junio en toda la serie histórica desde 1964. La noche ecuatorial es muy poco frecuentes, mientras que las tropicales están a la orden del día en el periodo estival de nuestra zona".

Y seguro que muchos notarían en el anochecer de ayer una sensación contrariada o extraña ligada al viento, con una combinación de viento fresco y viento cálido. Gómez señala que este extraño fenómeno se produjo ayer y que "no están locos si notaron ese efecto. Así fue, la línea de convergencia que se sitúo en nuestra zona es la responsable de esta particularidad. Existió una 'batalla' entre la brisa marítima (flujo fresco y húmedo) y el viento de poniente (flujo cálido y seco). Finalmente, en prácticamente toda nuestra comarca, ganó la corriente recalentada".

Información facilitada por MeteOrihuela

Descenso térmico

La pregunta que todos se hacen es si va a continuar esta insoportable sensación de calor. La respuesta es no, ya que se prevé un descenso térmico en los próximos días. La masa de aire polar marítimo, que ya está instalada en el norte de España, también llegará al litoral del sureste peninsular. A partir de mañana jueves notaremos un alivio y respiro térmico, siendo más palpable el viernes y durante el fin de semana, según MeteOrihuela. Y el mes de julio que está a punto de arrancar se iniciará, aunque parezca paradójico, con temperaturas por debajo de la media.