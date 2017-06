José Luis Almira: «El que no se sienta a gusto representando a Cs tiene las puertas de salida abiertas»

José Luis Almira (44 años) es gerente de una empresa de panadería y hostelería de Torrevieja, y es el nuevo coordinador de Ciudadanos.

¿Cuáles son sus objetivos como nuevo coordinador?

Trabajar y organizar el partido. Aportar trabajo y apoyo al grupo municipal con cuantas aportaciones nos lleguen desde afiliados y simpatizantes. Aumentar los afiliados a Ciudadanos y cohesionar la agrupación como se merece.

Se ha dado a entender que la orientación de las decisiones del grupo municipal (dividido desde hace muchos meses) vendrá condicionada por lo que decida la dirección local del partido. ¿Cuándo se va a poner en marcha esa forma de funcionar?

No, no es así. El grupo municipal se debe al partido y es grupos Institucionales el órgano del que depende, si bien la ejecutiva, si es requerida por alguien, ya sea por el propio grupo municipal o su estamento superior, podrá dar su opinión al respecto del posicionamiento, y así tratar de marcar las pautas que convienen a Torrevieja. Ya hemos establecido un canal de comunicación con Jesús Gimeno y Yaneth Giraldo, responsables provinciales de los Grupos Institucionales, y en breve tendremos un enlace con el grupo municipal.El trabajo de la ejecutiva nada tiene que ver los problemas que el grupo municipal arrastre.

Han pasado tres semanas desde que se hizo pública la ejecutiva. A la vista de que esta semana hay un pleno. ¿Cuándo se va a confirmar quién es el enlace entre la coordinadora y el grupo y que se ha debatido ya en la ejecutiva?

Difícilmente se puede haber debatido en el seno de la ejecutiva nada, ya que la junta aún no se ha reunido de manera oficial. El pasado jueves (22 de junio) recibimos desde la Secretaría de Organización la orden de acometer ese nombramiento en el menor tiempo posible. Para ese nombramiento hay un proceso, y al revés de lo que se ha dicho, no es potestad de la ejecutiva el nombrar el enlace con el grupo municipal (ese enlace es el que debe expresar la posición de las ediles Pilar Gómez y Paqui Parra, que votaron divididas en el último pleno), aunque sí está previsto en los estatutos del partido que será este órgano quien lo nombre sólo si el grupo no llega a un acuerdo para designarlo (Almira subraya esta última frase).

Tras su elección, ¿ha mantenido conversaciones con el PP?

No. Después de hacerse eco la prensa de mi nombramiento, del PP solo he recibido la felicitación vía Whatsapp de Luis María Pizana en la que me deseaba suerte. Después del cambio de gobierno local, nunca al menos oficialmente, hemos sido llamados por el PP. Estamos abiertos al diálogo con todos, no sólo con ellos, de lo que no hablaremos nunca es de repartir sillones, puestos o cargos de confianza vitalicios a cambio de nada, eso pasó en el pasado y ahí a nosotros no nos van encontrar.

Tal y como está la situación del grupo, ¿corren el riesgo las dos concejalas de quedar fuera?

Eso es una decisión que excede de mis competencias; a ese respecto le diré que en Cs no cerramos las puertas a nadie, ni las de entrada ni las de salida, el que quiera trabajar bienvenido sea, y el que no se sienta a gusto representado a Cs tiene la puerta de salida abierta. Estamos en un partido de lo más democrático. Para la elección de la ejecutiva han sido invitados a presentarse todos los afiliados al corriente de pago con una antigüedad mínima de 6 meses, el que diga lo contrario miente, aunque lo diga a micrófono abierto, repito, miente.

¿Cómo valora la situación de Torrevieja en estos momentos y la gestión del actual gobierno?

Todo es mejorable. Veo Torrevieja más o menos como estaba, es decir, igual de sucia y en este aspecto poco hemos cambiado. Queremos cambios, por eso no hablamos ni de puestos, ni de sillones. Hablamos de propuestas y de gestión, lo demás es palabrería política pasada de tiempo. Gobernar no debe ser fácil, pero eso ya lo deberían saber los políticos que están ahí; las decisiones hay que tomarlas siempre dentro de la legalidad ya que la ley es lo primero, pero hay que mojarse decidiendo y tratar de que Torrevieja mejore día a día.

Muy pronto se ha vinculado su elección al respaldo que ha obtenido de la edil Paqui Parra. Por decirlo coloquialmente ¿Es usted «de Paqui Parra»?

Yo soy de Ciudadanos. La política tiene estas cosas, normalmente uno siempre es del contrario cuando o no te presentas o no ganas, son las cosas de la vida. Lo fácil es hablar, insultar, difamar y mentir, por desgracia en este país es gratis y es el deporte nacional.

¿Qué piensa hacer pacificar las filas de Cs, que no sólo están revueltas en el grupo municipal, también en la nueva ejecutiva, (pese a contar con solo unas semanas de vida)?

Quien tenga diferencias personales debería ser lo suficientemente responsable como para solventarlas. En cuanto a las diferencias dentro de la nueva ejecutiva no existen, ya que la nueva Junta Directiva está construida y apoyada desde el consenso mayoritario de un grupo muy numeroso de afiliados que difícilmente se va a romper. Hemos venido a construir, no a discutir ni destruir. Todos los vecinos que estén en esa sintonía y quieran aportar pueden integrarse.