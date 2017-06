El PP asegura que La Mata no puede ser entidad local menor

Entre los núcleos originales de Torrevieja y La Mata había seis kilómetros de distancia pero se han urbanizado en los últimos treinta años. El debate se ha abierto tras la presentación de una moción de Sueña Torrevieja que se debate mañana en el pleno.

El portavoz popular de Torrevieja, Eduardo Dolón, ha querido compartir con la opinión pública, "especialmente con los vecinos de La Mata", las primeras conclusiones del estudio llevado a cabo por los servicios jurídicos del Partido Popular (PP) local al respecto de la declaración de La Mata como "Entidad Local Menor", en las que se asegura que la legislación impide que la pedanía pueda alcanzar esta condición.

El edil Dolón ha lamentado "el maltrato y abandono -que a su juicio- está sufriendo uno de los más bellos rincones de la ciudad desde que José Manuel Dolón llegara a la Alcaldía. Un hecho que ha propiciado un grupo de vecinos esté buscando soluciones alternativas a un Ayuntamiento de Torrevieja que se ha distanciado de La Mata primero con el Pentapartito y después con el Cuatripartito, en todo momento apoyados por Sueña Torrevieja y Ciudadanos".

El portavoz popular ha señalado que la Ley 8/2010, de 23 de junio, de régimen local de la Comunitat Valenciana defina las sentidades locales menores "como aquellos núcleos de población separados territorialmente del municipio al que pertenecen y que, teniendo características peculiares, se constituyan como tales de acuerdo con lo previsto en la presente ley".

Asimismo ha indicado que la misma legislación a la hora de disponer cómo se crea una entidad local "se establece como requisito esencial que el núcleo de población en cuestión debe cumplir el requisito de estar separado de cualquier otro núcleo de población del municipio por una franja de suelo no urbanizable en el momento de iniciarse el procedimiento".

El portavoz popular ha declarado entender "el hartazgo que suponen estos dos años de malgobierno de la ciudad, algo que La Mata está sufriendo especialmente puesto que siempre ha sido y es una prioridad para el Partido Popular", así como ha mostrado su pesar "por las expectativas generadas en personas que con buena intención pero sin información veraz han visto la posibilidad de la declaración como Entidad Local Menor la solución a la situación que están padeciendo".



"No tiene sentido"

Eduardo Dolón ha considerado que "no tiene sentido a la vista de la normativa seguir adelante con este proceso" al tiempo que ha invitado a Sueña Torrevieja "a trabajar juntos para ofrecer a La Mata todo lo bueno que se merece, así como al resto de la ciudad" y "a pasar página de la pesadilla que supuso el Pentapartito y que está suponiendo el Cuatripartito tal y como hemos hecho a propósito de la ubicación de las oficinas de Agamed, por ejemplo".

Originariamente, los núcleos urbanos de Torrevieja y La Mata distaban seis kilómetros entre sí. El proceso de urbanización iniciado a finales de los setenta colmató de urbanizaciónes toda la primera línea playa entre ambas poblaciones y ahora no hay separación. La única franja no urbanizada y que además figura como no urbanizable es la que corresponde a la playa de La Mata con el parque del Molino del Agua, pero que tiene continuidad en otras zonas con residenciales.

Al margen de si es posible o no tramitar la entidad local, el proceso es muy complejo y requiere de una movilización vecinal muy importante que en el caso de la pedanía, al margen de los comunicados de la Plataforma Indepiente de La Mata, no se está produciendo.