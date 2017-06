Cs dice estar "preocupado por la deriva del PP" de Orihuela

El portavoz de Ciudadanos en Orihuela, Juan Ignacio López-Bas, ha manifestado al término del pleno extraordinario que la ausencia de cinco ediles del PP (tres de ellos por enfermedad -Dámaso Aparicio, Noelia Grao y Sofía Álvarez-, uno por estar de viaje -Begoña Cuartero-, y otro más por causa de abstención legal -Miguel Angel Fernández-), es un "absurdo" que los ciudadanos de Orihuela no se merecen. "No es de recibo, y ya advertimos de que esto no puede ser, que los conflictos que puedan existir en el seno del Partido Popular por la elección de su presidente local terminen afectando al gobierno de Orihuela y a toda la ciudadanía".

López-Bas ha afirmado que la abstención de Ciudadanos hoy en el Pleno extraordinario convocado con carácter de urgencia es una muestra de responsabilidad y ha dicho que la formación sabe perfectamente dónde está y cuáles son sus obligaciones en la gestión municipal, porque "disentimos con la propuesta de liberalizar el régimen legal de venta de viviendas por un determinado promotor en la costa, que pretendía convertir viviendas de VPO en viviendas de precio libre, ya que entendemos que beneficiar a ese promotor debe conllevar algún tipo de contrapartida para el interés público municipal de todos los oriolanos que no hemos visto por ninguna parte. Pero también entendemos que somos parte de un gobierno y, como concejales, además, nuestro deber es acudir a los plenos siempre, votar en conciencia y explicar el motivo de nuestro voto".

Ciudadanos "ha criticado siempre la gestión del urbanismo en el consistorio oriolano y considera que este tipo de propuestas, así como la forma de su tramitación, no ayuda a dar una imagen de un urbanismo al servicio de los vecinos en lugar de solo en beneficio de los grandes promotores. Abstenernos daba la oportunidad al PP de sacar adelante con sus concejales una propuesta que no compartimos, pero cuyo planteamiento hubiéramos tenido que asumir desde nuestra posición de partido de gobierno en coalición, sin perjuicio de nuestra obligación de poner de manifiesto lo que no nos gusta".

La formación ha criticado igualmente la actitud del grupo socialista, que la semana pasada anunció que acudiría a la Fiscalía de salir adelante este tema y que entre la comisión informativa de ayer y el pleno de hoy ha mantenido sin embargo y por sorpresa que votar no a la propuesta podría acarrear responsabilidad patrimonial para los concejales, siempre según la valoración de Ciudadanos. "Es otro absurdo, este del PSOE, que primero amenacen con denunciar supuestos delitos de quienes voten que sí y luego manifiesten, como hemos visto hoy en un medio de comunicación, que votar que no puede acarrear una responsabilidad patrimonial. Es de locos este modo de actuar de los socialistas que se contradicen a sí mismos. Quizá no nos explican qué está pasando con todo este tema y qué fantasmas ven en ello, o quizá es que son parte del lío montado alrededor de este asunto. Que lo expliquen ellos", ha reclamado López-Bas.

En todo caso, Ciudadanos Orihuela reclama de su socio de gobierno local que discuta sobre sus elecciones internas en su sede, y no en el pleno municipal. "Si el alcalde ha manifestado que renuncia a presidir el partido local para dedicarse al Ayuntamiento al 100%, no entendemos qué está pasando cuando parte de ese partido traslada al ayuntamiento su guerra particular y juega irresponsablemente con los intereses de Orihuela. Desde Ciudadanos hemos dado estabilidad al gobierno de Orihuela, y ese es nuestro único propósito".

El socio de gobierno del PP ha dicho que "lamentaría profundamente que el Urbanismo en Orihuela fuera de nuevo un motivo de problemas para el Ayuntamiento, así como un rehén en manos de según qué intereses particulares frente al interés general".