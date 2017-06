El PP denuncia deficiencias en la zona de raquetas de la Ciudad Deportiva de Torrevieja

Las pistas están en un "lamentable estado que hace "imposible" practicar el deporte, hay aparatos del gimnasio averiados desde hace meses, la zona de juego infantil ha desaparecido, y no hay agua caliente en los vestuarios desde hace meses", en opinión de la oposición

Los ediles Miguel Cano y Luis María Pizana (PP) han ofrecido una rueda de prensa en las instalaciones de la Ciudad Deportiva municipal de Torrevieja para denunciar "el estado de abandono e inexistente mantenimiento a pesar de las constantes reclamaciones de usuarios y de las denuncias públicas efectuadas desde el Partido Popular".

Cano ha destacado que "las pistas de padel se encuentran en un estado penoso, se han convertido en unas pistas en las que nadie con un mínimo de nivel quiere jugar cuando hasta hace dos años fueron referente en toda la zona. Incluso en estos momentos hay pistas que directamente llevan más de un mes cerradas por su impracticable estado sin que nadie haga nada por solucionarlo y sin que parezca que se vaya a dar una solución en un período razonable de tiempo".

La misma fuente ha asegurado que "si hablamos del gimnasio municipal abundan los carteles averiado, el mantenimiento es nulo por completo, el deterioro de las máquinas es muy visible con numerosos desconchados, superficies resquebrajadas o piezas rotas. Por no hablar de que desde hace meses no cuenta con personal específico de sala y está siendo cubierto a modo de parche por personal de la Concejalía de Deporte sin conocimientos específicos en la mayoría de los casos y que rotan casi a diario por lo que no se ofrece un servicio ni de calidad ni estable a los usuarios de esta instalación", en opinión del edil Cano. Además el concejal ha hecho referencia a la ausencia desde hace casi dos meses de agua caliente en los vestuarios, y que los desperfectos que "denunciados hace más de 10 meses continúan sin ser reparados habiéndose agravado la situación en algunos casos". También ha hecho mención a "la desaparición del parque infantil que ha estado en la zona de raqueta precintado y sin uso durante casi dos años sin que haya sido utilizado".

Imagen de las pistas de pádel de la ciudad deportiva

Por su parte, Luis María Pizana ha indicado que la situación en otros puntos de la Ciudad Deportiva "es igual o peor a la que estamos pudiendo comprobar en la zona de raqueta". En ese sentido ha hecho referencia a la pista de atletismo o sus vestuarios, las instalaciones cerradas como la piscina climatizada o el estadio municipal de fútbol Vicente García, que en opinión del edil, "presentan un estado lamentable y del más absoluto abandono". "Es el balance de la gestión de José Manuel Dolón como alcalde y de Pablo Samper primero y Víctor Ferrández después como concejales de deportes", ha dicho.

El PP asegura que hay consignación presupuestaria en los presupestos prorrogados para realizar obras de mejora e invertir en unas instalaciones deportivas "que han pasado de ser la envidia de España a llevar camino de convertirse en la vergüenza de Torrevieja".