El gobierno acusa a la oposición de bloquear los pagos pendientes a 500 proveedores

El gobierno socialista de Pilar de la Horadada, presidido por Ignacio Ramos, acusó ayer a los tres partidos de la oposición de bloquear el pago de facturas pendientes a cerca de 500 proveedores al mostrarse contrarios a aprobar un expediente extrajudicial de créditos de 320.000 euros.



El concejal de Hacienda, José Tomás Saura, dijo que «en el tiempo que estamos al frente del gobierno no se ha tenido nunca una situación delicada, las cuentas de 2016 reflejan una excelente gestión y cuentan con remanente de tesorería de 6.229.447,38 de euros que deberán destinarse a inversiones para mejorar el municipio». En cuanto a la deuda, Saura aseguró que «las deudas que tenía el Ayuntamiento en el año 2013 estaban alrededor de 13 millones de euros y en el año 2016 eran de 5.594.000 euros, por lo que han bajado muchísimo».



El edil consideró que «con estos resultados los vecinos y los proveedores jamás van a entender por qué no pueden cobrar sus facturas, pues estamos claramente ante una pinza política de los grupos de la oposición, que anteponen su intereses ante el beneficio del municipio y de los empresarios».



El equipo de gobierno dijo ayer que «estudiará la exigencia de responsabilidades a los grupos políticos por las consecuencias que pueda acarrear esta situación, que podría generar el pago de intereses y de costas judiciales».



Con respecto a las declaraciones de los grupos de la oposición, que aseguraron que «se ha gastado lo que no se tiene», Saura consideró que «lo que está sucediendo es que estamos utilizando la política para dejar a proveedores sin cobrar».



«Nadie puede decir que la situación económica está mal pues es faltar a la verdad y los números que lo demuestran. Tenemos 19 millones de euros líquidos y 12 millones de derechos pendientes de cobro. En cuanto a obligaciones pendientes de pago alrededor de 4 millones de euros. Por tanto, en este Ayuntamiento las cuentas están claras y con un saldo de remanente positivo», insistió el edil.



Saura abrió la puerta al diálogo y declaró que «nos reuniremos cuantas veces sean necesarias con todos los grupos y accederemos a las proposiciones que se nos planteen siempre que sean conformes a ley y adecuadas para el municipio».



El regidor dijo en su intervención que «todos debemos de aprender a gobernar en minoría, es responsabilidad política de todos los grupos municipales que las facturas se queden pendientes de pago».