Torrevieja seguirá regando parques de forma irregular sin concesión de la CHS

El Ayuntamiento de Torrevieja seguirá utilizando el agua regenerada de la depuradora para regar parques y jardines pese a no contar con concesión de la Confederación Hidrográfica del Segura. El alcalde José Manuel Dolón admitió este uso irregular que achacó a una «herencia» de anteriores gobierno del PP -que el propio Dolón cuestionó duramente en la oposición aunque ayer no lo recordó-. El primer edil asegura que «negocia» la solución del problema, aunque no quiso explicar porque la comunidad de regantes que tiene en sus manos dar el agua no la cede al municipio.