Las torres del Acequión, ¿cumplirán su destino hotelero?

? El pleno de hoy cambiará el uso de una parcela para que no se construya un hotel porque no hay demanda para ello. Pero se puede encontrar en los próximos dos años con dos casos similares pero a la inversa. Dos grandes proyectos, ubicados sobre parcelas destinadas al fomento del uso hotelero -en este caso no pueden cambiar ese destino- junto a la bahía y el Acequión. Las dos torres de Metrovacesa, ya en trámite, y las torres de Baraka, con proyecto, con casi 100 metros de altura cada una y 30 plantas, solo podrán autorizarse si el 50% del total se destina a uso hotelero. ¿Hay demanda en Torrevieja para una actividad de esas dimensiones?.