Un GPS descubre que las barredoras estuvieron paradas más de 300 horas

El Ayuntamiento de Almoradí ha detectado que las máquinas que utiliza la empresa que realiza el servicio de limpieza para barrer las calles estuvieron paradas sin causa justificada entre media hora y una hora cada día durante el último año. Ello mientras el Consistorio estaba pagando por un servicio que en realidad no se prestaba.



La alcaldesa, María Gómez, anunció ayer que se le ha reclamado a la mercantil Sirem que devuelva ese trabajo que en realidad nunca hizo prestando horas extraordinarias. La misma explicó que se ha detectado esa irregularidad porque las máquinas barredoras que se utilizan llevan un GPS incorporado y la información revela los itinerarios que se hicieron y cuándo.



Gómez dijo igualmente que tras el aumento del 30.000 euros anuales en el contrato de limpieza se ha experimentado una evidente mejora en el servicio, algo que los vecinos «han notado». Ello indica que en la licitación para el nuevo contrato, puesto que el actual se acaba en septiembre, «el servicio tendrá que estar dotado de más medios».



A ese respecto la edil de Contratación, María Quiles, aseguró que en los primeros 100 días de gobierno se han tenido que tramitar diversos contratos que estaban vencidos como el de servicio de ayuda a domicilio, mantenimiento de instalaciones eléctricas, desratización, mantenimiento y limpieza de parques y jardines o asesoría jurídica.



En otro orden de cosas, la regidora dijo que el municipio tiene cada año un sobrecoste de 80.000 euros por llevar sus basuras hasta el vertedero de Jijona. Ello desde que se cerró la planta de Abornasa, en Crevillent, y porque el Consorcio de Residuos de la Vega, que preside el socialista Manuel Pineda, no ha conseguido soluciones en los últimos dos años, pues no se ha puesto en marcha la planta de transferencia que abarataría el gasto a los Ayuntamientos y por tanto a los ciudadanos. Sobre ese asunto dijo también que Almoradí precisa de un ecoparque al que llevar muebles o electrodomésticos en desuso pero el municipio no lo puede habilitar porque esa es una competencia exclusiva del citado Consorcio.



En materia de limpieza, la alcaldesa recordó que se ha pedido un plan de ayuda a la Diputación para ejecutar una labor de retirada de escombreras en diversas partes del término municipal.