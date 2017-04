La Concejalía tendrá un jefe de área tras un mes paralizada

? La Concejalía de Urbanismo de Orihuela ha recuperado estos días al jefe de área después de que el 12 de marzo el funcionario que ocupaba el puesto pasara a otra sección. El resultado ha sido que durante todo este tiempo las gestiones de Urbanismo han estado completamente paralizadas, según reconoció ayer la edil del área, Begoña Cuartero, al «no tener a nadie que redactara los informes jurídicos». Así, durante todo este tiempo, no se han otorgado licencias de obra ni se han tramitado expedientes, reclamaciones o registros de entrada, pues entre el personal tampoco figura ningún Técnico de Administración General. Esta plaza sigue vacantes, aunque según apuntó la edil Cuartero se espera que se ocupe en las próximas semanas. Por su parte, el que hasta hace unos días ejercía las funciones de interventor accidental, Juan Ramón Mancheño, ha ocupado la plaza de jefe de área de Urbanismo, para lo que fue contratado inicialmente en Orihuela. La plaza de Intervención está libre desde que el titular, Fernando Urruticoechea, pidiera el traslado hace casi un mes a la localidad murciana de Torre-Pacheco, por lo que no será ocupada hasta el año que viene si no vuelve a quedar vacante.