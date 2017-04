Tráfico multa a tres vehículos de Limpieza por ser ilegibles las placas de matrícula

El Ayuntamiento de Orihuela aprobó ayer el pago de tres multas, de un total de 600 euros, interpuestas por la Dirección General de Tráfico a los vehículos del servicio de Limpieza diario por deficiencias técnicas como no llevar visible el número de matrícula debido al deterioro de los mismos. Así lo apuntó el portavoz de la junta de gobierno local, organismo que aprobó ayer las sanciones, que serán asumidas por las arcas públicas al no tratarse de negligencias de trabajadores y ser por valores de mantenimiento «que no pueden achacarse a ninguna persona en concreto», apuntó Almagro. El organismo aprobó las bases de las ayudas de la Concejalía de Comercio para ferias comerciales y empresariales de hasta 20.000 euros, del mismo modo que de las ayudas para la realización de campañas de promoción y animación comercial año por 75.000 euros. Además, se dio luz verde al cambio del consejo de Orihuela Cultural, donde se sustituyó a Begoña Cuartero por Sofía Álvarez, ya que la primera ya no dirige la Concejalía de Cultura.