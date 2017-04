Los libros se humanizan

Día del libro. Folletos con pasajes de los libros más conocidos y un clavel. Fue el regalo que recibieron quienes asistieron en el casco histórico de Orihuela a las representaciones de las obras más importantes de la historia de la literatura.

«En un lugar de La Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme...». Así se inicia la obra cumbre de la literatura española, «El Quijote». Ese lugar, ayer, fue Orihuela, donde se organizó una particular y divertida conmemoración del Día del Libro, como adelanto a la celebración de hoy. Un grupo de actores interpretó las obras más reconocidas de la literatura universal, dando vida a sus personajes. Los asistentes fueron obsequiados con un clavel y uno de los folletos editados por la Concejalía de Cultura con fragmentos de 15 famosos libros con todos sus datos.



La jornada se inició por la tarde en el Rincón Hernandiano, decorado con la famosa cabaña del cuento de «Los tres cerditos». La obra entusiasmó a un numeroso grupo de niños que no paró de reir con las andanzas de esos tres personajes a quienes avisaron de la presencia del temido lobo feroz. Los más pequeños también se lo pasaron en grande en la Casa Museo Miguel Hernández, que acogió diversos talleres infantiles.



Al caer la noche, el casco histórico se transformó en un enorme libro animado con las historias que son de obligada lectura y que se representaron en diversas plazas y lugares emblemáticos.



La plaza Ramón Sijé fue el lugar escogido para «Sueño de una noche de verano», de William Shakespeare, con sus protagonistas, Titania, Oberón y Puck. Cerca de allí, Don Quijote de La Mancha expresaba su lúcida locura junto al propio escritor de la obra, Cervantes, en el claustro de la Catedral.



La cercana Plaza del Salvador se transformó en la Asturias rural que plasma el dramaturgo Alejandro Casona en «La dama del alba».



El silencio de la noche lo rompió Romeo con la declaración de amor más famosa de la historia, que escuchó Julieta desde el balcón del palacio Sorzano de Tejada. Y no muy lejos de allí la puerta lateral de la Iglesia de las Santas Justa y Rufina fue testigo de la interpretación de «Yerma» de García Lorca y enfrente, en el hall del Ayuntamiento, se representó «Macbeth» de Shakespeare.



Hoy, la Biblioteca María Moliner celebra su cuarto aniversario con talleres infantiles, títeres, el concierto de Antonio Larrosa y la interpretación de María Moliner.