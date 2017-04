Orihuela pierde la titularidad del palacio de Sorzano de Tejada

La Fundación Pedrera ha decidido resolver el acuerdo de cesión al Ayuntamiento de Orihuela de la parte del palacio de Sorzano de Tejada destinada a museo y firmado el 4 de agosto de 2010. Así lo ha comunicado la representante de la fundación al alcalde oriolano, Emilio Bascuñana, en un escrito remitido el pasado 16 de marzo.



En el documento se indica que los propietarios del palacio han decidido recuperar la titularidad de la participación indivisa que se transmitió, un 72% del palacio para destinarlo a museo-exposición, y dan por comunicada la reversión del inmueble y las obras de arte aportadas al museo desde el mismo momento en el que se presentó el escrito por registro.



La Fundación Pedrera señala enumera las razones que le han llevado a tomar esa decisión y que pasan por el incumplimiento del acuerdo por parte municipal en lo que se refiere a las obras de rehabilitación y adecuación de dicho inmueble para lo que se daba un plazo de cinco años, que hace casi dos expiró sin que el Consistorio haya realizado ningún trabajo de mejora en el palacio. El Ayuntamiento tampoco ha destinado la parte del inmueble cedida a museo para exposición permanente de pinturas y obras de arte ni ha mantenido, conservado ni reparado el citado museo, según la Fundación Pedrera. Estas cláusulas eran de obligado cumplimiento y la fundación se guardó la potestad de resolver el convenio de cesión si se incumplían.



El concejal del PSOE, Víctor Ruiz, desveló el acuerdo adoptado por la Fundación Pedrera tras los incumplimientos del Consistorio oriolano. Ruiz recordó que en el año 2015 el gobierno socialista dejó elaborado un proyecto para acometer las obras necesarias que acondicionasen el espacio como museo, que no llegaron a ejecutarse por el cambio de gobierno y porque «el boicot del PP tumbó todas las modificaciones presupuestarias que elevamos al Pleno». «El PP en estos dos años ha demostrado no tener ningún interés por este palacio, al que no han dado prácticamente uso y la Fundación se ha cansado de tanta pasividad».