El PP exige responsabilidades por el perjuicio económico tras la suspensión de la Feria de Mayo

El Partido Popular (PP) de Torrevieja, en la oposición, criticó ayer el perjuicio económico que está causando la suspensión de la Feria de Mayo de Torrevieja, programada en principio del 10 al 14 de dicho mes, pero cancelada por el equipo de gobierno. El edil Luis María Pizana dijo ayer que con esa decisión se está dañando a todas las personas implicadas en la fiesta, como los caseteros, que ya tenían previsiones de materiales o de comida y bebida, patrocinadores que ya han pagado y cuyo dinero se ha invertido o academias de baile que tenían programados sus espectáculos y el vestuario.

El concejal apuntó también a que los feriantes, que tienen que desmontar sus atracciones para celebrar esa fiesta, están ahora a expensas de saber qué pasará, por lo que no pueden organizarse para trasladarse a otra ciudad durante esos días. De igual modo dijo que muchos de los promotores de casetas habían solicitado ya sus vacaciones en sus trabajos durante esas fechas y ahora no saben si podrán participar en la nueva fecha que elija el Ayuntamiento. Eso si al final se celebra.

Los populares presentarán una batería de preguntas en el próximo pleno al considerar que el gobierno que lidera José Manuel Dolón, y el concejal de Fiestas, Domingo Pérez, no han dado suficientes explicaciones de qué ha pasado para tener que suspender el evento. Hasta ayer no se había anunciado una nueva fecha. El motivo que adujo el edil Pérez para justificar esta decisión es que no ha dado tiempo a concluir el expediente para licitar la organización de la fiesta. Se trata de un concurso negociado con publicidad, por la vía de urgencia, y que cuenta con un presupuesto de 94.000 euros.

Luis María Pizana trasladó ayer que su grupo no acepta el pretexto de que no se puede celebrar sin contrato porque eso es algo que el mismo equipo de gobierno sí ha hecho con otros eventos, como el de la Cabalgata de Reyes o el Carnaval.



Menos servicios

El edil popular dijo que la fiesta para traer a los Reyes Magos a la ciudad el 5 de enero «la hicieron sin contrato después de archivar dos procedimientos de contratación». Además, aseguró que «van a pagar a la empresa que finalmente la organizó sin contrato lo establecido en la oferta económica de la misma sin que se prestaran la totalidad de los servicios a los que ésta se comprometió por escrito». Algo que, según el concejal, fue apreciable «sobre todo en lo referente a seguridad porque no se ofreció el servicio de vallado (del recorrido de la Cabalgata) que establecía el pliego y que la empresa por registro indicó que pondría en nuestras calles». Pizana también dijo que en el mencionado pliego se pedían carrozas muy concretas con temática de diferentes personajes de Disney, entre otros. Sin embargo, las que desfilaron por las calles de Torrevieja «no se correspondían con las especificaciones técnicas requeridas y comprometidas». A su juicio, este hecho «generó un severo agravio comparativo porque hubo otras empresas que renunciaron al contrato precisamente por no poder ofrecer lo que recogía el pliego».

Desde el PP dijeron que toda esa información relativa a la Cabalgata de Reyes la han conocido ahora que han tenido acceso al expediente. El evento costó en total 64.190 euros y el concejal Pizana se preguntó ayer cuánto se va a pagar finalmente y puesto que considera que no se aportaron todos los elementos a los que la empresa se comprometió.