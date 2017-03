Seis ediles del PP deberán devolver 33.215 euros que han cobrado de más por error

El alcalde José Manuel Dolón (Los Verdes) asegura que aunque sea un error de un funcionario los ediles están obligados a devolver las cantidades, que suman 33.215 euros. El PP replica que no conocían el error de los técnicos y que cuando fue alertado ha comenzado a devolver las cantidades "percibidas indebidamente".

Todos nos damos cuenta cuando nos pagan menos de lo que está acordado, pactado o firmado. Otro cantar es cuando, por error, recibimos de más. Seis concejales del grupo municipal popular de Torrevieja han estado percibiendo 300 euros brutos más de los que les correspondía en su nómina durante 16 meses, además de en tres pagas extra, según ha desvelado hoy el alcalde José Manuel Dolón (Los Verdes). De 1.204 brutos a 1.500 euros mensuales, exactamente.

El primer edil ha indicado en rueda de prensa que el error ha sido de un funcionario a la hora de asignar las nóminas de los cargos públicos a principio de este mandato. Sin embargo, ha matizado que los concejales deberán devolver esa cantidad a las arcas públicas y ha anunciado que el municipio será flexible a la hora de reclamar ese dinero, que suma 5.500 euros por concejal y 33.215 entre todos los ediles afectados.

Los concejales que deberán "rascarse la cartera" con efectos retroactivos son Agustina Esteve, Carmen Gómez, Tomás Ballester, Inmaculada Montesinos, Sandra Sánchez y Rosario Martínez. Los concejales de la oposición son retribuidos en función de la labor de fiscalización y supervisión de la labor del gobierno. En otros casos, los ediles que en el gobierno o la oposición optan por continuar con sus actividades económicas privadas no pueden recibir esta nómina aunque sí indemnizaciones por asistencia a órganos colegiados, como el pleno.

José Manuel Dolón ha querido explicar que en el complejo proceso de negociación de las retribuciones a la Corporación, que solo se pudo resolver tras tres sesiones plenarias en agosto de 2015, el PP decidió que sus ediles percibieran seis dedicaciones parciales como sueldo mensual -diviendo las tres exclusivas que se fijaron de forma proporcional al número de representantes den el pleno, once concejales-. Mil doscientos euros brutos. Pero desde ese momento han estado percibiendo 1.500 euros brutos, siempre según el primer edil, que no ha querido abundar en el hecho de que los concejales populares no alertaran sobre este "despiste".

Dolón ha querido dejar claro que el grupo municipal conocía perfectamente la cantidad exacta en bruto que debían recibir sus ediles porque es algo que se fijó tras tres intentos en el pleno de organización de este mandato.

"Hay un error administrativo pero hay que ser muy ´listo´ para defender en un pleno una propuesta, que además has enviado por escrito y durante 16 meses –con sus correspondientes 3 pagas extras- estés callando. Se ve que para algunas cosas no hay que fiscalizar", ha añadido Dolón.

Los técnicos se dieron cuenta del error al realizar el cálculo de la nómina que debía recibir Alejandro Blanco, como concejal con retribución en Sueña Torrevieja, desde el pasado mes de enero, tras dejar el equipo de gobierno en octubre.



No lo sabían

Fuentes del Partido Popular han querido replicar la comparecencia del primer edil para aclarar algunas cuestiones. Según el PP no todos los concejales con dedicación parcial recibían las mismas retribuciones porque no todos estaban sujetos a las mismas retenciones. Es decir, todas las nóminas eran distintas en la cantidad final. Las mismas fuentes indicaron que desconocían el error y que cada uno de los concejales advertidos del error de los técnicos y que han recibido "cantidades indebidas" han registrado un escrito en el Ayuntamiento para devolverlas, con un descuento en las nóminas, desde ahora hasta el final del mandasto. "El alcalde no lo ha contado todo. No es que vaya a disponer cómo se devuelve. Los concejales del PP ya han hablado con los técnicos para llegar al acuerdo y ha comenzado a ejecutarse", han indicado desde el grupo popular, insistiendo en que no "conocían" que se estuvieran recibiendo cantidades mayores a las fijadas. Las mismas fuentes se preguntaron si ahora los técnicos deberían calcular si las retenciones realizadas durante 16 meses se han hecho de forma errónea dado que se han calculado con nóminas mayores a las que correspondían.



Retribuciones de Agamed

El alcalde ha introducido su rueda de prensa dando cuenta de las retribuciones que ha recibido como consejero de Agamed, la empresa concesionaria de suministro del agua. Algo que dijo que haría para cada una de sus retribuciones. En total fueron 1.986 euros que donará a las familias acogida de niños saharauis. El primer edil no tiene sueldo municipal. Percibe su pensión por jubilación como empleado de banca. Las retribuciones que percibe lo son en concepto de indemnizaciones y la mayor parte, según ha documentado en la web municipal durante estos casi dos años de mandato, han ido a parar a ONG´s y a su propio partido.