La fauna urbana más salvaje de Torrevieja

Balance de rescates. Entre los 32 ejemplares de fauna silvestre rescatados el año pasado por el Ayuntamiento se han colado animales exóticos como una pitón real, pero sobre todo, rapaces, reptiles y gaviotas autóctonas y protegidas que han podido salir adelante. Búhos, murciélagos, serpientes autóctonas, cernícalos, águilas y gaviotas copan el registro de animales silvestres recuperados el último año.

Los técnicos del Ayuntamiento de Torrevieja llevan a cabo durante el año rescates de todo tipo fauna silvestre en plena zona urbana. Al margen de los hallazgos más anecdóticos, como el de una pitón real, esas actuaciones, coordinadas por el biólogo Juan Antonio Pujol, se centran en especies autóctonas, muchas de ellas protegidas, en especial aves, como cernícalos, águilas, búhos y sobre todo, gaviotas.

La concejala de Medio Ambiente, Fanny Serrano, hizo ayer balance de esa labor durante el año 2016. En total se rescataron 32 ejemplares de fauna silvestre -5 más que el año pasado-. Entre las especies más destacadas están esa pitón real, probablemente abandonada como mascota, y un águila calzada, que fueron entregadas al Centro de Recuperación de Fauna de la conselleria de Medio Ambiente.

El informe, que se va a poner a disposición de todos los ciudadanos en la web municipal torrevieja.es, se detallan los ejemplares rescatados por las calles de la ciudad: tres reptiles (dos culebras bastardas y una culebra de herradura), un reptil exótico (un pitón real o bola), dos mamíferos (un lirón careto y un murciélago) y 24 aves (un águila calzada, un búho chico, una codorniz común, diez gaviotas de Audouin, dos gaviotas patiamarillas, dos gaviotas sombría, dos nidos de cernícalo vulgar, tres vencejos comunes, un vencejo pálido y un alcaraván común), además de dos enjambres de abejas domésticas.

En el caso de la pitón fueron los vecinos de la calle Hierro, en la zona de urbanizaciones del IES Mediterráneo, los que alertaron a la Guardia Civil de la presencia del animal, no venenoso, que avanzaba por la calzada. Fueron los agentes los que lo entregaron a los técnicos municipales. Es un reptil procedente de latitudes tropicales que no suele sobrevivir fuera del ámbito doméstico del que ha sido liberado o se ha escapado. Se han hallado algunos ejemplares en el campo que no soportan las bajas temperaturas nocturnas, pese al clima templado mediterráneo.



Cernícalos en un hotel

Entre los ejemplares rescatados, se encuentra una gaviota de Audouin que fue encontrada con un anzuelo en el pico durante la jornada de anillamiento de la colonia de estos ejemplares en las Salinas y una gaviota sombría también con un anzuelo, hallada en el edificio Alvaromar y que tuvo que ser trasladada al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre. También el nido de cernícalo vulgar que se halló en el Hotel Playas de Torrevieja con cuatro polluelos en el balcón de una habitación del noveno piso y que el biólogo trasladó, con la ayuda del personal del hotel a la terraza del mismo edificio para los progenitores concluyeran con éxito la cría. Un vecino de Aguas Nuevas rescató a un murciélago que fue liberado por la noche. Un búho chico se encontró enganchado a la valle de una finca. El Ayuntamiento pide a los vecinos que si encuentran algún ejemplar herido o fuera de su espacio natural, ponerse en contacto con la policía local, en el 092, bien contactar con el Núcleo Zoológico en el 670 027 853, o con el 112 si en el caso de un animal marino.