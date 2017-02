Premio de la ONCE en Pilar de la Horadada en el aniversario del 23F

Marcos Serrano Lozano, es el vendedor que ha repartido la suerte en Pilar de la Horadada con 10 cupones premiados del número 58082 con 35.000 euros cada uno, en su punto de venta de la plaza Campoamor, número 3, correspondiente al sorteo celebrado la noche del jueves 23 de febrero que coincidía con el aniversario del golpe de Estado del teniente coronel Tejero.

El cupón diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar "La Paga" de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros. Tendrán premio de 500 euros los números anterior y posterior al agraciado; y premio de 200, 20 y 6 euros a las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente, del cupón premiado. Así como reintegros de 1,5 euros a la última y primera cifra, y 2 euros por participación asociada al sorteo de la serie. En Orihuela la ONCE va a editar este año un cupón con ocasión del 75 aniversario de la muerte de Miguel Hernández.

Los productos de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de juego de la ONCE www.juegosonce.es y establecimientos autorizados.



Día del Padre

Para festejar el Día del Padre, la ONCE ha sacado un nuevo cupón Extraordinario, cuyo sorteo se realizará el 19 de marzo y que por 5 euros el cupón, puedes acceder a un premio de 17.000.000 millones de euros a las cinco cifras y serie, premios de 40.000 euros a las cinco cifras además de 1.500, 100, 10 y 5 euros a las cuatro, tres, dos y última cifra.

La ONCE comercializa el Eurojackpot junto a Alemania, Suecia, Países Bajos, Italia, Finlandia, Croacia, Eslovenia, Noruega, Lituana, Letonia, Dinamarca, Islandia, Estonia, Hungría, Eslovaquia y República Checa, y que ofrece para este viernes 24 de febrero un bote de 15 millones de euros.